Aktiviran proces eksproprijacije za autoput Tuzla – Orašje

Autoceste Federacije BiH intenzivirale su aktivnosti na realizaciji planiranog autoputa koja treba povezati granicu Republike Hrvatske s Orašjem, Brčkom i Tuzlom, nakon što je nedavno raspisan tender za projektovanje dionice Orašje – Brčko.

Nakon toga, ovo javno preduzeće objavilo je i oglas o eksproprijaciji nekretnina potrebnih za izgradnju dionice Tuzla – Maoča, koja predstavlja dio šire trase buduće autoceste. Ova dionica je ranije procijenjena na oko 439 miliona KM i podijeljena je u više lotova.

Riječ je o jednom od najvećih infrastrukturnih projekata u Bosni i Hercegovini – planiranoj autocesti koja bi trebala povezati granicu s Hrvatskom, Orašje, Brčko i Tuzlu u dužini od približno 61 kilometar, a o kojoj se govori već decenijama.

Kako je navedeno u oglasu, Vlada Federacije BiH je još 30. juna 2022. godine utvrdila javni interes za izgradnju dionice Tuzla – Maoča, nakon čega su Autoceste FBiH pokrenule postupke eksproprijacije u skladu sa Zakonom o eksproprijaciji Federacije BiH.

Poziv za sporazumno rješavanje imovinsko-pravnih odnosa upućen je vlasnicima nekretnina na području Tuzle, Srebrenika i Čelića, odnosno katastarskih općina koje se nalaze na trasi buduće autoceste.

Prema ranijim procjenama, ukupna dionica Orašje – Brčko – Maoča vrijedna je oko 417,5 miliona KM, dok je nastavak trase prema Tuzli procijenjen na oko 439 miliona KM. Projekat je podijeljen na više lotova, uključujući Orašje – Brčko, Brčko – Maoča, Maoča – Majevica, Majevica – Čanići i Čanići – Šićki Brod.

Na trasi su planirani brojni zahtjevni infrastrukturni objekti, uključujući tunele, mostove, petlje i odmorišta, što dodatno potvrđuje kompleksnost i značaj ovog projekta za cestovnu povezanost sjeveroistočne Bosne.