Počeli radovi na izgradnji prve sigurne kuće u Istočnoj Hercegovini Bingo Group donirala 400.000 KM

Nakon više od 20 godina čekanja, uz podršku Bingo Group, u Trebinju su počeli radovi na izgradnji prve sigurne kuće za žrtve porodičnog nasilja iz šest opština Istočne Hercegovine u kojima živi više od 70.000 stanovnika.

Do sada su se žrtve porodičnog nasilja, suočavale sa dvostrukim problemom. Pored nasilja kojem su bile svakodnevno izložene, nisu imale ni sigurno mjesto na kojem su mogle dobiti zaštitu. Najbliža sigurna kuća, u Banja Luci, udaljena je sedam sati vožnje. Prva sigurna kuća u Trebinju pružiće utočište i sveobuhvatnu podršku osobama koje su preživjele nasilje, kako bi se žrtve osnažile u procesu oporavka. Na godišnjem nivou smještaj će biti osiguran za minimalno 24 osobe.

Projekat vrijedan 620.000 KM, Bingo Group sufinansira donacijom od 400.000 KM.

„Problem nasilja prema ženama i nasilja u porodici je i dalje duboko prisutan u našoj zemlji. Nedavna tragična dešavanja nas nažalost surovo podsjećaju koliko su sigurne kuće neophodne. Nijedna žena i nijedno dijete ne bi smjeli čekati godinama da dobiju sigurnost i zaštitu. Bingo Group kontinuirano brine za zajednicu u kojoj živimo i radimo što pokazujemo kroz finansiranje konkretnih projekata koji odgovaraju na njene stvarne potrebe” izjavila je Ljiljana Kunosić, CEO Bingo Group.

Projekat se realizuje u partnerstvu sa Gradom Trebinjem, koji je obezbijedio zemljište, građevinske dozvole i infrastrukturu. Fondacija „Ženski centar“ Trebinje osigurala je dio sredstava iz ranijih donacija, a UN Women u BiH pruža podršku kroz mobilizaciju finansijskih sredstava, ali i fasilitaciju cjelokupnog procesa realizacije projekta.

“Proces odluke, procedura izbora lokacije i pronalaženje donatora za sufinansiranje ovog objekta od posebnog značaja je završen. Zadovoljstvo mi je da smo, moji saradnici i ja, uz svesrdnu podršku UN Women obezbijedili realizaciju ovog projekta. Radovi su u toku. Posebni ističem značaj donacije kompanije Bingo Group, koja ovim gestom potvrđuje visok stepen društvene odgovornosti i spremnosti da aktivno učestvuje u društveno-odgovornim projektima sa lokalnim zajednicama. Grad Trebinje izražava zahvalnost predstavnicima Bingo Group i vjerujemo da ćemo zajedničkim snagama pružiti adekvatnu podršku licima kojima je potrebna zaštita”, izjavio je gradonačelnik Mirko Ćurić.

Donacija za izgradnju sigurne kuće u Trebinju nastavak je Bingo Group inicijative „Vrijeme je da stanemo“ u okviru koje je tokom 2025. godine izdvojeno milion KM za podršku sigurnim kućama širom BiH, čime je obezbjeđena pomoć za više od 2.800 žena i djece. Kompanija je uvela i tretman preferencijalnog zapošljavanja žena žrtava nasilje kako bi žene žrtve nasilja lakše došle do zaposlenja i finansijske samostalnosti.

Bingo Group ostaje posvećen dugoročnim partnerstvima koja stvaraju sistemska i održiva rješenja u zaštiti i osnaživanju žena.