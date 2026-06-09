Nova saradnja za bolju zaštitu žena žrtava nasilja u FBiH

Zaštita žena žrtava nasilja u FBiH bit će dodatno unaprijeđena kroz novu saradnju Federalnog ministarstva rada i socijalne politike i UN Women.

Federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić i predstavnica UN Women u BiH Jo-Anne Bishop potpisali su Memorandum o razumijevanju kojim je potvrđen nastavak saradnje na jačanju sistema socijalne zaštite u Federaciji BiH.

Poseban fokus saradnje bit će na zaštiti žena žrtava nasilja, unapređenju stručnih kapaciteta u sistemu socijalne zaštite, kao i podršci civilnim žrtvama rata.

Iz Federalnog ministarstva rada i socijalne politike saopćeno je da Memorandum predstavlja okvir za nastavak provođenja Programa obuke stručnih radnika i radnica u sistemu socijalne i dječije zaštite za postupanje u slučajevima nasilja nad ženama i nasilja u porodici.

Riječ je o prvom standardiziranom programu ove vrste u Federaciji BiH, koji je razvilo i usvojilo resorno ministarstvo.

Program obuhvata edukaciju socijalnih radnika, psihologa, pravnika i drugih stručnih osoba zaposlenih u centrima za socijalni rad i službama socijalne zaštite. Cilj je osigurati kvalitetniju zaštitu žrtava nasilja, bolju procjenu rizika, efikasniji odgovor institucija i dostupniju podršku osobama kojima je pomoć potrebna.

Poseban dio saradnje odnosi se na unapređenje podrške civilnim žrtvama rata, uključujući preživjele seksualnog nasilja povezanog s ratom. Planirano je jačanje institucionalnih kapaciteta, bolja informisanost o pravima koja im pripadaju, te unapređenje pristupa socijalnoj i psihosocijalnoj podršci.

Ministar Delić kazao je da borba protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici ne završava donošenjem zakona, već podrazumijeva izgradnju sistema koji zna prepoznati nasilje, adekvatno reagovati i pružiti podršku žrtvi.

Dodao je da je podrška civilnim žrtvama rata i dalje jedna od važnih obaveza društva, te da je odgovornost institucija osigurati podršku, razumijevanje i zaštitu osobama koje su pretrpjele najteže oblike ratnih trauma.

Potpisani Memorandum potvrđuje opredijeljenost Federalnog ministarstva rada i socijalne politike i UN Women da kroz partnerstvo nastave razvijati dostupnije i učinkovitije mehanizme zaštite i podrške za najranjivije kategorije stanovništva u Federaciji BiH.