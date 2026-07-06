Naknade za novorođene bebe i roditelje njegovatelje na računima od 10. jula

Naknade za novorođene bebe i roditelje njegovatelje bit će na računima od 10. jula, potvrđeno je iz Federalnog ministarstva rada i socijalne politike.

Prema objavljenim podacima, uneseni su nalozi za isplatu 1.000 KM za 1.236 novorođenih beba, u ukupnom iznosu od 1.236.000 KM.

Osim toga, uneseni su i nalozi za isplatu naknada roditeljima njegovateljima, za šta je osigurano 3.633.199 KM.

Iz Federalnog ministarstva rada i socijalne politike navode da će sredstva biti na računima od 10. jula za novorođene bebe i roditelje njegovatelje, u slučajevima gdje kantoni ne kasne sa provođenjem svojih procedura.

Korisnici koji su ovog mjeseca obuhvaćeni isplatom naknade za novorođene bebe potvrdu da su na isplati dobili su i putem e-maila.

Ovim isplatama nastavlja se realizacija mjera podrške porodicama s djecom, kao i roditeljima njegovateljima koji ostvaruju pravo na naknade u skladu s važećim procedurama.