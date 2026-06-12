Delić naložio pojačane inspekcijske nadzore na gradilištima u FBiH

Ministar Delić naložio pojačane inspekcijske nadzore na gradilištima u Federaciji BiH, nakon sve učestalijih nesreća u kojima su zabilježeni smrtni slučajevi i teške povrede radnika.

Federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić uputio je instrukciju Federalnoj upravi za inspekcijske poslove, kao i kantonalnim inspekcijama rada, kojom traži pojačane i ciljane kontrole na gradilištima širom Federacije BiH.

Iz Federalnog ministarstva rada i socijalne politike saopćeno je da je instrukcijom zatraženo da se posebna pažnja posveti primjeni propisa iz oblasti zaštite na radu, korištenju sredstava i opreme lične zaštite, osposobljenosti radnika za siguran rad, obavljenim ljekarskim pregledima, donošenju internih akata o zaštiti na radu, kao i drugim zakonskim obavezama koje se odnose na zaštitu života i zdravlja radnika.

„Posljednje nesreće na gradilištima, u kojima je jedan radnik izgubio život, a drugi zadobio teške povrede, još jednom su upozorile na važnost dosljedne primjene propisa iz oblasti zaštite na radu. Nijedan rok, projekt ili poslovni interes ne mogu biti važniji od ljudskog života. Zbog toga sam od nadležnih inspekcijskih organa zatražio pojačane kontrole i dosljedno korištenje svih zakonom propisanih mehanizama kako bi se utvrdilo poštuju li se propisi koji štite sigurnost radnika“, izjavio je ministar Delić.

Dodao je da je obaveza svakog poslodavca osigurati sigurne uslove rada, adekvatnu zaštitnu opremu i osposobljenost radnika za poslove koje obavljaju.

Prema riječima ministra, zaštita na radu ne smije biti formalnost koja se provjerava tek nakon što se nesreća dogodi.

Federalno ministarstvo rada i socijalne politike nastavit će, u okviru svojih nadležnosti, insistirati na dosljednoj primjeni propisa i unapređenju standarda zaštite na radu, s ciljem smanjenja broja povreda i sprečavanja tragičnih posljedica na radnim mjestima.