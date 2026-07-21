Borci sa manje od tri godine boračkog staža moraju biti obuhvaćeni novim zakonskim rješenjem, poručeno je nakon sastanka predstavnika Saveza boraca Federacije Bosne i Hercegovine sa federalnim ministrom rada i socijalne politike Adnanom Delićem.

Predsjednik Saveza boraca FBiH Sabahudin Ramić i potpredsjednik Munir Karić razgovarali su sa Delićem o pitanjima koja su se pojavila nakon stupanja na snagu izmjena Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju. Posebna pažnja posvećena je položaju boraca koji imaju manje od tri godine boračkog staža.