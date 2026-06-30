Vlada FBiH preporučila prilagođavanje radnog vremena zbog utakmice Zmajeva

Radno vrijeme 2. jula 2026. godine poslodavci u Federaciji Bosne i Hercegovine trebali bi prilagoditi u skladu sa svojim mogućnostima, preporuka je koju je usvojila Vlada Federacije BiH zbog velikog interesa javnosti za praćenje utakmice reprezentacije Bosne i Hercegovine protiv Sjedinjenih Američkih Država na Svjetskom prvenstvu.

Vlada FBiH je, na prijedlog Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, usvojila zaključak kojim se poslodavcima preporučuje da organizaciju rada prilagode pomjeranjem početka radnog vremena radnika. Također, preporučeno je da se zaposlenicima koji to žele omogući korištenje godišnjeg odmora, plaćenog ili neplaćenog odsustva, u skladu sa propisima iz oblasti rada i radnih odnosa.

Zaključkom je preporučeno i jedinicama lokalne samouprave da ugostiteljskim objektima u kojima bude organizovano gledanje utakmice omoguće radno vrijeme do 6 sati ujutro. Na ovaj način građanima bi bilo omogućeno zajedničko praćenje susreta reprezentacije Bosne i Hercegovine protiv SAD-a.

Federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić istakao je da ova preporuka nije donesena zato što je jedna utakmica važnija od rada, već zato što postoje trenuci koji nadilaze sport i postaju dio zajedničkog pamćenja jedne zemlje.

„Naša reprezentacija ovih dana okupila je Bosnu i Hercegovinu na način koji rijetko šta može. Kada cijela zemlja diše kao jedno, institucije imaju obavezu prepoznati vrijednost takvih trenutaka. Zato smo predložili ovu preporuku, vjerujući da će, gdje god je to moguće, poslodavci pokazati razumijevanje prema svojim zaposlenicima i omogućiti im da zajedno sa porodicama i prijateljima budu uz naše Zmajeve”, izjavio je ministar Delić.

Iz Federalnog ministarstva rada i socijalne politike zahvalili su Vladi FBiH na prihvatanju inicijative, te pozvali poslodavce da, u skladu s mogućnostima i prirodom procesa rada, podrže preporuku.

Kako je navedeno, prilagođeno radno vrijeme i mogućnost odsustva zaposlenicima trebali bi omogućiti da prate jednu od najvažnijih utakmica reprezentacije Bosne i Hercegovine na Svjetskom prvenstvu.