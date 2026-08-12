Amar Dedić na korak od Premier lige: Prihvatio ponudu Newcastlea

Amar Dedić mogao bi ovog ljeta napraviti najveći transfer u dosadašnjoj karijeri, nakon što je bh. reprezentativac dao zeleno svjetlo za mogući prelazak iz Benfice u Newcastle United.

Pregovori između engleskog i portugalskog kluba već su počeli, a prema informacijama portugalskog Recorda, Benfica je Newcastleu jasno stavila do znanja da o prodaji 23-godišnjeg bh. reprezentativca želi razgovarati tek za iznos od najmanje 35 miliona eura.

Prema informacijama koje prenose mediji u BiH, Amar Dedić prihvatio je ponudu Newcastlea, pa je za realizaciju transfera sada potrebno da dva kluba pronađu zajednički jezik oko obeštećenja. Newcastle je navodno spreman izdvojiti oko 33 miliona eura, dok bi konačna vrijednost transfera kroz bonuse mogla dostići iznos koji traži Benfica.

Jedan od razloga zbog kojih je Newcastle ozbiljno krenuo po reprezentativca Bosne i Hercegovine jeste novi trener engleskog kluba Matthias Jaissle. Njemački stručnjak početkom augusta preuzeo je Newcastle, a Dedića veoma dobro poznaje iz perioda kada su zajedno bili u Red Bull Salzburgu. Newcastle je Jaisslea zvanično predstavio kao novog šefa stručnog štaba 5. augusta.

Dedić je u Benficu stigao u ljeto 2025. godine iz Salzburga i potpisao ugovor do 2030. godine. U prvoj sezoni u portugalskom velikanu odigrao je 43 utakmice, postigao jedan pogodak i zabilježio četiri asistencije.

Ukoliko Amar Dedić završi transfer u Newcastle, pred njim bi bio novi veliki izazov u karijeri i prvi nastup u engleskoj Premier ligi. Za konačan dogovor sada je ključan ishod pregovora Newcastlea i Benfice o visini obeštećenja.