Dijete pronađeno znojno u zaključanom automobilu, roditelji iz BiH pod istragom

Dvoje državljana Bosne i Hercegovine našlo se pod istragom nakon što su, prema navodima policije, maloljetno dijete ostavili samo u zaključanom automobilu na parkiralištu trgovačkog centra u Poreču. Dijete je u vozilu navodno provelo gotovo sat vremena.

Porečka policija završila je kriminalističko istraživanje nad 39-godišnjim muškarcem i 31-godišnjom ženom, oboje državljanima BiH, zbog sumnje da su počinili krivično djelo kršenja prava djeteta.

Prema informacijama policije, slučaj se dogodio u ponedjeljak oko 18:15 sati na parkiralištu trgovačkog centra u Poreču. Roditelji se sumnjiče da su dijete ostavili u zaključanom vozilu sa zatvorenim prozorima, dok su oni otišli u trgovački centar. Dijete je u automobilu ostalo gotovo sat vremena.

Građani koji su primijetili dijete u vozilu reagovali su i pozvali hitnu pomoć i vatrogasce. Dijete je, prema dostupnim informacijama, bilo znojno i bez odjeće. U međuvremenu su se roditelji vratili do automobila i otključali ga.

Nakon pregleda utvrđeno je da dijete, srećom, nije povrijeđeno.

Policija je nakon ovog slučaja ponovo upozorila roditelje i osobe koje brinu o djeci da ih nikada ne ostavljaju same u vozilima, posebno tokom visokih temperatura. Čak i kratko vrijeme provedeno u zagrijanom automobilu može ozbiljno ugroziti zdravlje i život djeteta.