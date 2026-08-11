Saobraćajna nezgoda na cesti Tuzla-Dubrave Donje dovela je do potpune obustave saobraćaja kod mjesta Krojčica, saopćeno je iz Bosanskohercegovačkog auto-moto kluba.

Prema trenutno dostupnim informacijama, saobraćaj je na ovoj dionici regionalne ceste obustavljen zbog saobraćajne nezgode, a vozila ne mogu prolaziti do završetka potrebnih aktivnosti na mjestu događaja.

Iz BIHAMK-a vozačima savjetuju dodatni oprez, strpljenje i korištenje alternativnih pravaca gdje je to moguće.

Za sada nema više informacija o okolnostima pod kojima se dogodila saobraćajna nezgoda na cesti Tuzla-Dubrave Donje, niti o eventualno povrijeđenim osobama.