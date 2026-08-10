Saobraćajna nezgoda na M-17 kod Konjica, ima povrijeđenih

Saobraćajna nezgoda na M-17 kod Konjica dogodila se u ponedjeljak navečer u mjestu Podorašac, zbog čega je saobraćaj na dionici Podorašac–Bradina potpuno obustavljen do završetka policijskog uviđaja.

Prema informacijama BIHAMK-a, vozila se trenutno ne propuštaju ovom dionicom magistralnog puta M-17, a vozači se mole za strpljenje i razumijevanje.

U sudaru su učestvovali teretno vozilo i motocikl na kojem su se nalazile dvije osobe. Obje osobe su povrijeđene i vozilom hitne pomoći prevezene na dalje medicinsko zbrinjavanje. Stepen njihovih povreda za sada nije poznat.

Zbog ove saobraćajne nezgode na M-17 kod Konjica, na području Podorašca i Bradine mogu se očekivati zastoji i formiranje dužih kolona sve dok policija ne završi uviđaj i saobraćaj ponovo ne bude uspostavljen.

Istovremeno, pojačan intenzitet saobraćaja bilježi se i na brojnim graničnim prelazima u Bosni i Hercegovini.

Prema izvještaju BIHAMK-a, duge kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine formirane su na graničnim prelazima Gradiška, odnosno Gornji Varoš, Kostajnica, Izačić, Kamensko, Klobuk, Deleuša i Zupci.

Duge kolone u oba smjera zabilježene su na graničnim prelazima Hum, odnosno Šćepan Polje, te Doljani, odnosno Metković.

Na ostalim graničnim prelazima promet putničkih vozila je pojačan, ali zadržavanja trenutno nisu duža od 30 minuta.