/VIDEO/ Crno i bijelo: Događaji koji su obilježili 10. august

U dnevniku TV Slon, Crno i bijelo, donosimo događaje koji su obilježili 10. august:

*** Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije osiguralo je sredstva za isplatu zaostalih plata radnicima RMU Zenica, a za tu namjenu predviđeno je oko tri miliona KM. Devet rudara, koji već šest dana borave u jami Raspotočje, nakon isplate bi trebalo izaći na površinu.

*** Osigurana su sredstva za isplatu julskih invalidnina ratnim vojnim invalidima, porodicama poginulih branilaca i nosiocima ratnih priznanja. Nalozi za isplatu upućeni su bankama, a za ove kategorije izdvojeno je oko 33,6 miliona KM.

*** Isplata federalnog dječijeg dodatka za juli počet će 14. augusta. Dodatak trenutno iznosi 195 KM, a pravo ostvaruje više od 97 hiljada djece.

*** Studentima iz reda branilačke populacije TK uplaćena je prva rata stipendije za akademsku 2025/2026. godinu. Isplata je izvršena studentima koji su zaključili ugovore sa Ministarstvom za boračka pitanja TK.

*** Policija u Živinicama provodi kriminalističku obradu nad osobom inicijala S.K., nakon što ga je 24-godišnjakinja prijavila zbog fizičkog napada. Osumnjičeni će nakon kriminalističke obrade biti predat Kantonalnom tužilaštvu TK zbog sumnje na nasilničko ponašanje i nasilje u porodici.

*** Festival sevdalinke „Sevdalinko u srcu te nosim“ ove godine u Tuzli će biti održan od 16. septembra do 16. oktobra 2026. godine.

*** Selektor košarkaške reprezentacije BiH Dario Gjergja objavio je spisak igrača za predstojeće kvalifikacione utakmice za Svjetsko prvenstvo. Selektro ne može računati na Džanana Musu i Emira Sulejmanovića.