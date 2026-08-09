U ponedjeljak isplata julskih naknada: Više od 50.000 osoba s invaliditetom dobija novac

RTV SLON
Isplaćena naknada demobilisanim borcima u TK
Foto: Ilustracija

Isplata julskih naknada za osobe s invaliditetom u Federaciji Bosne i Hercegovine bit će izvršena u ponedjeljak, 10. augusta, kada će sredstva biti doznačena na račune više od 50.000 korisnika.

Federalno ministarstvo rada i socijalne politike pripremilo je naloge za isplatu naknada za ukupno 50.712 osoba s invaliditetom, a za ovu namjenu iz Budžeta Federacije BiH izdvojeno je 27.413.995,21 KM.

Federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić potvrdio je da će sredstva biti isplaćena 10. u mjesecu, u skladu s praksom koja je uvedena 2023. godine, kako bi korisnici unaprijed znali datum kada mogu očekivati svoje naknade.

Najviša mjesečna naknada za osobu sa stopostotnim invaliditetom prve grupe, koja ostvaruje sva tri prava propisana federalnim zakonodavstvom, trenutno iznosi 860 KM.

Korisnike od narednog mjeseca očekuje i novo povećanje naknada kroz redovno usklađivanje.

Naknade za osobe s invaliditetom ponovo su povećane 2023. godine, nakon 14 godina bez rasta. Od ove godine njihovo usklađivanje vrši se dva puta godišnje. Prvo povećanje primijenjeno je u martu, dok će drugo biti obračunato u septembru, kada će korisnicima biti isplaćene uvećane naknade za august.

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