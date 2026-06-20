Evo koliko poslodavce u FBiH može koštati nezapošljavanje osoba s invaliditetom

Poslodavci u Federaciji BiH koji posluju na otvorenom tržištu rada imaju zakonsku obavezu zapošljavanja osoba s invaliditetom u odnosu na ukupan broj zaposlenih.

Zakon propisuje da je poslodavac dužan zaposliti najmanje jednu osobu s invaliditetom na svakih 16 zaposlenih. Ukoliko tu obavezu ne ispuni, poslodavac je dužan svakog mjeseca, prilikom isplate plaća, uplatiti poseban novčani iznos Fondu za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom FBiH.

Prema pisanju BiznisInfo.ba, jedno nepopunjeno radno mjesto za osobu s invaliditetom poslodavca u Federaciji BiH može koštati 426,50 KM mjesečno, odnosno 5.118 KM godišnje. Za kompaniju sa 160 zaposlenih, koja ne ispunjava zakonsku kvotu, taj iznos može premašiti 51.000 KM godišnje.

Prema važećem modelu, poslodavac koji ne zaposli propisani broj osoba s invaliditetom plaća 25 posto prosječne plaće u Federaciji BiH za svaku osobu koju je bio dužan zaposliti. Prema posljednjem javno dostupnom podatku o prosječnoj neto plaći u FBiH, riječ je o 426,50 KM mjesečno po jednoj nepopunjenoj obavezi. Na godišnjem nivou to iznosi 5.118 KM.

Kod većih sistema iznosi su znatno veći. Kompanija sa 100 zaposlenih koja ne zaposli nijednu osobu s invaliditetom može imati trošak veći od 30.000 KM godišnje.

“Poslodavcima poručujemo da se sredstva koja danas odlaze u pasivni trošak mogu pretvoriti u razvojni resurs, novo radno mjesto i snažniju organizacijsku kulturu. Zapošljavanje osoba s invaliditetom nije samo zakonska obaveza, nego poslovna odluka koja donosi vrijednost i poslodavcu i društvu”, kaže direktor Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom Ahmet Baljić.

Zapošljavanjem osobe s invaliditetom poslodavac ne samo da izbjegava mjesečni trošak po osnovu neispunjavanja kvote, već može ostvariti i konkretne oblike podrške.

Fond kroz javne pozive dodjeljuje novčane stimulanse za novo zapošljavanje i samozapošljavanje osoba s invaliditetom. Ti stimulansi mogu iznositi od 15.000 KM do 32.400 KM po novozaposlenoj osobi, u zavisnosti od uslova zapošljavanja, procenta invaliditeta i perioda zapošljavanja.