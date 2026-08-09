Pripreme za izgradnju 44 kilometra autoputa Banja Luka – Mrkonjić Grad ulaze u završnicu

Pripreme za izgradnju autoputa između Banje Luke i Mrkonjić Grada ulaze u završnu fazu, nakon što je napravljen novi korak u pripremi planske dokumentacije.

Na javni uvid upućen je Prijedlog odluke o usvajanju Plana parcelacije za autoput Banja Luka – Mliništa, odnosno dionicu Banja Luka jug – Mrkonjić Grad. Javni uvid trajat će 15 dana, nakon čega bi dokument trebao biti upućen u dalju proceduru i na razmatranje u Narodnu skupštinu Republike Srpske.

Ovaj korak dolazi nakon najave da bi u naredna dva mjeseca trebao biti raspisan javni poziv za izbor izvođača radova. Paralelno s tim procesom potrebno je riješiti i preostale imovinsko-pravne odnose.

Plan parcelacije priprema se od prošle godine, a nakon javnog uvida u nacrt i razmatranja pristiglih primjedbi izrađen je konačni prijedlog dokumenta.

Planirana dionica duga je oko 44 kilometra, prema podacima portala Biznisinfo.ba, i predstavlja prvu fazu šireg projekta autoputa Banja Luka – Mliništa. Ova saobraćajnica zamišljena je kao dio budućeg povezivanja Banje Luke s područjem jugozapadne Bosne i dalje prema Splitu i Jadranskom moru.

Ukupna vrijednost i dinamika realizacije projekta zavisit će od narednih procedura, uključujući izbor izvođača i rješavanje preostalih administrativnih pitanja.