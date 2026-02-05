Kreće pribavljanje zemljišta za Jadransko – jonsku autocestu kroz BiH

Javni oglas za sporazumno pribavljanje nekretnina za izgradnju Jadransko – jonske autoceste kroz BiH, dionica Počitelj – Stolac objavilo je JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar na osnovu Zakona o eksproprijaciji Federacije BiH i pratećih izmjena, te odredbi Zakona o upravnom postupku.

Odlukom Vlade Federacije BiH broj 1699/2024 od 19. novembra 2024. godine utvrđen je javni interes za realizaciju projekta izgradnje Jadransko – jonske autoceste kroz Bosnu i Hercegovinu na dionici Počitelj – Stolac. Nakon ove odluke započinje procedura sporazumnog pribavljanja nekretnina potrebnih za izgradnju trase, uz isplatu naknade u skladu sa važećim zakonskim propisima.

Javni oglas za sporazumno pribavljanje nekretnina odnosi se na vlasnike parcela na području grada Čapljine, u katastarskim općinama Ševaš Njive, Počitelj, Domanovići, Hotanj i Opličići, kao i na području grada Stoca u katastarskim općinama Prenj, Bjelojevići, Burmazi i Kruševo. Iz JP Autoceste FBiH navode da je cilj da se prioritetno pokuša sporazumno rješavanje sticanja prava vlasništva, prije pokretanja formalnog postupka eksproprijacije.

Zainteresirani vlasnici čije se nekretnine nalaze u navedenim katastarskim općinama mogu se javiti u službene prostorije JP Autoceste FBiH u Mostaru, u ulici Adema Buća 20, te u Sarajevu, u ulici Hamdije Kreševljakovića 19, svakim radnim danom u terminu od 8 do 15,30 sati. U tim uredima moguće je dobiti dodatne informacije i izvršiti uvid u pripremljene elaborate.

U oglasu je navedeno da će se smatrati da vlasnici koji se ne jave u ostavljenom roku nisu zainteresirani za sporazumno rješavanje, nakon čega će se pokrenuti postupak eksproprijacije pred nadležnim organima uprave.

Rok za prijavu traje 15 dana od dana objavljivanja u sredstvima informiranja.