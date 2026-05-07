Javni poziv za stipendije studentima povratnicima iz RS-a: 100.000 KM iz Budžeta TK

Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona objavilo je javni poziv za dodjelu stipendija uspješnim redovnim studentima sa područja povratničkih općina i gradova Republike Srpske koji studiraju na području Federacije BiH.

Za ovu namjenu u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2026. godinu planirano je ukupno 100.000 KM, a stipendije će biti dodijeljene kao bespovratna sredstva za sufinansiranje troškova studiranja.

Pravo prijave imaju studenti povratnici, odnosno studenti čiji roditelji imaju status povratnika, a dolaze s područja Doboja, Modriče, Bosanskog Šamca, Vukosavlja, Lopara, Ugljevika, Bijeljine, Zvornika, Šekovića, Osmaka, Milića, Vlasenice, Bratunca i Srebrenice.

Kandidati moraju biti državljani BiH, studirati na području Federacije BiH, imati status redovnog studenta prvog ili drugog ciklusa studija, ispunjavati uslove za upis u narednu akademsku godinu i imati otvoren transakcijski račun.

Izbor korisnika vršit će se na osnovu prosjeka ocjena, upisane godine studija, rezultata na takmičenjima, pripadnosti ranjivim kategorijama porodica i broja članova domaćinstva. Maksimalan iznos stipendije po korisniku ne može biti veći od 1.000 KM.

Prijave se podnose lično ili poštom u zatvorenoj koverti na adresu Pisarnice Vlade Tuzlanskog kantona, Fra Grge Martića broj 8, 75000 Tuzla, uz obaveznu naznaku da se radi o prijavi na javni poziv za dodjelu stipendija studentima iz povratničkih općina i gradova RS-a.

Rok za dostavljanje prijava je 21 dan od dana objavljivanja javnog poziva na web stranicama Ministarstva i Vlade TK.