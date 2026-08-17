Prirodni pad stanovništva u TK nastavljen je i u junu 2026. godine, kada je u Tuzlanskom kantonu rođeno 297 djece, dok je umrlo 349 osoba. Jednostavnije rečeno, samo tokom jednog mjeseca broj umrlih bio je za 52 veći od broja rođenih.

Novi podaci Federalnog zavoda za statistiku otkrivaju, međutim, da demografska slika nije ista u svim dijelovima kantona. Dok je devet gradova i općina mjesec završilo s više umrlih nego rođenih, četiri lokalne zajednice imale su pozitivan prirodni priraštaj.

Ukupni vitalni indeks Tuzlanskog kantona iznosio je 85. Taj statistički pokazatelj predstavlja odnos broja živorođenih i umrlih, pa se najjednostavnije može objasniti ovako, na svakih 100 umrlih u Tuzlanskom kantonu rođeno je približno 85 djece.

Prirodni pad stanovništva u TK nije zahvatio sve sredine

Najbolji omjer rođenih i umrlih u junu imao je Gradačac. U ovom gradu rođene su 42 bebe, dok je umrlo 19 osoba, što je donijelo prirodni priraštaj od 23 stanovnika.

U pozitivnom saldu bile su i Živinice, gdje je zabilježeno 46 rođenih i 34 umrlih, odnosno 12 više rođenih. Srebrenik je imao 33 rođenih i 24 umrlih, što predstavlja plus od devet, dok su u Kalesiji rođene 23 bebe, a umrlo je 15 osoba, pa je prirodni priraštaj iznosio osam.

Ovi podaci pokazuju da prirodni pad stanovništva u TK nije ravnomjerno raspoređen. Četiri lokalne zajednice u jednom mjesecu uspjele su imati više rođenih nego umrlih, ali njihov pozitivan saldo nije bio dovoljan da nadoknadi gubitak u ostatku kantona.

Tuzla ima najviše rođenih, ali i najveći prirodni minus

Grad Tuzla imao je najveći broj novorođenih u kantonu, ukupno 66, ali istovremeno i najveći broj umrlih, 91. Zbog toga je Tuzla juni završila s prirodnim padom od 25 stanovnika, najvećim među lokalnim zajednicama u TK.

Odmah iza Tuzle je Gračanica, gdje su rođene 32 bebe, a umrlo 56 osoba, što znači prirodni pad od 24 stanovnika. U Banovićima je zabilježeno šest rođenih i 26 umrlih, pa je razlika iznosila minus 20.

Negativan saldo imali su i Čelić sa četiri rođena i 14 umrlih, Lukavac sa 24 rođenih i 33 umrlih, Kladanj sa šest rođenih i 12 umrlih, Sapna sa pet rođenih i deset umrlih, Doboj Istok sa osam rođenih i 11 umrlih te Teočak sa dva rođena i četiri umrla stanovnika.

Kada se sve lokalne zajednice saberu, upravo ti minusi poništavaju pozitivan rezultat Gradačca, Živinica, Srebrenika i Kalesije i dovode Tuzlanski kanton do ukupne razlike od 52 stanovnika manje prirodnim putem.

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U junu rođen gotovo jednak broj dječaka i djevojčica

Od 297 živorođenih u Tuzlanskom kantonu, 151 je dječak, a 146 djevojčice. Prema podacima Zavoda, svih 297 poroda evidentirano je u zdravstvenim ustanovama uz stručnu pomoć, a u ovom mjesecu nije evidentirano nijedno mrtvorođeno dijete.

Među 349 umrlih bilo je 190 muškaraca i 159 žena. Nije zabilježena smrt dojenčadi, dok je 12 smrtnih slučajeva evidentirano u statističkoj kategoriji nasilnih smrti, osam kod muškaraca i četiri kod žena.

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Tuzlanski kanton nije izuzetak, gotovo cijela Federacija je u minusu

Demografski problem nije ograničen samo na Tuzlanski kanton. U Federaciji BiH je tokom juna evidentirano 1.482 živorođenih i 1.707 umrlih, pa je prirodni pad iznosio 225 stanovnika. Vitalni indeks na nivou Federacije bio je 87.

Samo su dva kantona u junu imala više rođenih nego umrlih. Zapadnohercegovački kanton zabilježio je 88 rođenih i 51 umrlog, odnosno plus od 37, dok je Kanton Sarajevo sa 360 rođenih i 345 umrlih imao prirodni priraštaj od 15 stanovnika.

Najveći apsolutni prirodni pad zabilježen je u Srednjobosanskom kantonu, gdje je bilo 149 rođenih i 227 umrlih, odnosno 78 stanovnika manje. Tuzlanski kanton slijedi sa minusom od 52, a Zeničko-dobojski sa 252 rođenih i 303 umrlih, odnosno minusom od 51.

Unsko-sanski kanton imao je 164 rođenih i 192 umrlih, Kanton Posavski 14 rođenih i 50 umrlih, Bosansko-podrinjski 15 rođenih i 23 umrlih, Hercegovačko-neretvanski 110 rođenih i 120 umrlih, dok su u Kantonu 10 evidentirana 33 rođena i 47 umrlih.

Posebno se izdvaja vitalni indeks. U Zapadnohercegovačkom kantonu iznosio je 173, što znači da je broj rođenih bio znatno veći od broja umrlih, a u Kantonu Sarajevo 104. Na drugoj strani, Kanton Posavski imao je vitalni indeks svega 28, Bosansko-podrinjski 65, Srednjobosanski 66 i Kanton 10 indeks 70.

Minus traje mjesecima, ali je juni donio nešto povoljniju sliku

Širi pregled podataka pokazuje da negativan prirodni priraštaj u Federaciji BiH nije rezultat samo jednog lošeg mjeseca. Od jula 2025. do juna 2026. godine niti jedan od prikazanih mjeseci nije imao više rođenih nego umrlih.

Kada se saberu podaci za tih 12 mjeseci, evidentirana su 15.993 živorođena djeteta i 20.181 umrla osoba. To je razlika od 4.188 stanovnika samo po osnovu prirodnog kretanja, bez uračunavanja iseljavanja i doseljavanja.

U prvih šest mjeseci 2026. godine u Federaciji BiH evidentirana su 7.392 živorođena djeteta i 9.800 umrlih, pa prirodni pad iznosi 2.408 stanovnika.

Ipak, juni je po ovom pokazatelju bio najpovoljniji mjesec u prvom polugodištu. U januaru je broj umrlih bio čak 600 veći od broja rođenih, u februaru 465, martu 311, aprilu 431, maju 376, a u junu se razlika smanjila na 225. Broj rođenih u junu, 1.482, ujedno je bio najveći mjesečni broj u prvih šest mjeseci ove godine.

Više od 200 brakova u TK, najviše u Tuzli

Tokom juna u Tuzlanskom kantonu zaključeno je 211 brakova, dok je evidentirano 18 razvoda.

Najviše brakova zaključeno je u Tuzli, 51, a u ovom gradu evidentirano je i devet razvoda. Slijede Živinice sa 31 brakom i jednim razvodom, Gradačac sa 25 brakova i bez evidentiranih razvoda, Gračanica sa 20 brakova i jednim razvodom te Kalesija sa 20 brakova i dva razvoda.

U Banovićima je zaključeno 19 brakova i nije evidentiran nijedan razvod, u Lukavcu 19 brakova i tri razvoda, Srebreniku 11 brakova i jedan razvod, Čeliću devet brakova bez razvoda, Doboj Istoku tri braka bez razvoda, dok su u Kladnju, Sapni i Teočaku zaključena po jedan brak.

U Kladnju je evidentiran i jedan razvod.

Na nivou Federacije BiH tokom juna zaključeno je 1.076 brakova i evidentirano 86 razvoda. Mjesec ranije bilo je 728 sklopljenih i 106 razvedenih brakova, pa je juni donio znatno veći broj vjenčanja i manji broj razvoda.

*Podaci o rođenima razvrstavaju se prema uobičajenom mjestu stanovanja majke, podaci o umrlima prema mjestu stanovanja umrle osobe, sklopljeni brakovi prema mjestu stanovanja mladoženje, a razvodi prema posljednjem uobičajenom mjestu stanovanja bračnog para.

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