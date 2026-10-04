Preliminarni rezultati za Skupštinu TK: SDA osvojila više od trećine glasova

Prema preliminarnim rezultatima za Skupštinu Tuzlanskog kantona, SDA je osvojila najviše glasova, ukupno 52.833, odnosno 36,07 posto do sada prebrojanih glasova.

Na drugom mjestu je SDP BiH sa 26.457 glasova ili 18,06 posto, dok je koalicija Željko Komšić, Za građansku državu, DF/GS dobila 12.833 glasa, što predstavlja 8,76 posto.

Narod i pravda i Stranka penzionera umirovljenika BiH osvojili su 9.994 glasa ili 6,82 posto. Stranka za Bosnu i Hercegovinu ima 8.331 glas, odnosno 5,68 posto, dok je Naša stranka dobila 7.176 glasova ili 4,90 posto.

Koalicija NES BiH, PDA i Naprijed, Za evropsku BiH zajedno, prema ovim rezultatima ima 6.784 glasa ili 4,63 posto. SBB Fahrudin Radončić osvojio je 6.058 glasova, odnosno 4,13 posto.

Koalicija BH Zeleni, BPS Sefer Halilović i Tuzlanska alternativa ima 5.378 glasova ili 3,67 posto.

Socijaldemokrate Bosne i Hercegovine osvojile su 3.650 glasova ili 2,49 posto, dok je BOSS Mirnes Ajanović dobio 2.895 glasova, odnosno 1,97 posto.

HDZ BiH ima 2.423 glasa ili 1,65 posto. Crvene linije osvojile su 493 glasa, HDZ 1990 ukupno 340, Snaga naroda Ramo Isak 300, a Republikanci Bosne i Hercegovine 283 glasa.

Lista Za pravdu i red Nebojše Vukanovića osvojila je 125 glasova, dok je SNSD Milorad Dodik dobio 90 glasova.

U prikazanim rezultatima trenutno su evidentirani samo redovni glasovi, dok glasovi pristigli poštom, putem mobilnih timova, u odsustvu i diplomatsko konzularnim predstavništvima, kao ni potvrđeni glasovi, još nisu uračunati.

Riječ je o preliminarnim rezultatima koji će biti mijenjani kako bude nastavljeno brojanje i unos podataka. Centralna izborna komisija BiH nadležna je za utvrđivanje i objavljivanje izbornih rezultata