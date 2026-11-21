Za izbor delegata u Dom naroda Parlamenta Federacije BiH iz Tuzlanskog kantona prijavljeno je 13 kandidatskih listi, a o popunjavanju pojedinih mjesta odlučivat će žrijebanje. Liste su zaprimljene u Službi Skupštine TK, odakle će biti upućene Centralnoj izbornoj komisiji BiH na ovjeru.

Među dostavljenim listama najviše je onih iz reda bošnjačkog naroda – ukupno sedam. Tri liste prijavljene su iz reda srpskog, dvije iz reda hrvatskog, dok je jedna dostavljena za izbor predstavnika iz reda ostalih.

Kada je riječ o Klubu Srba, Tuzlanskom kantonu pripadaju tri delegatska mjesta, a prijavljena su upravo tri kandidata koji bi ih trebali popuniti. To su Slađan Ilić iz SDP-a, Žarko Vujović iz Stranke za BiH i Dragana Bosankić iz Demokratske fronte. U ovom slučaju žrijebanje se ne očekuje.

Za razliku od toga, u Klubu Hrvata bit će potrebna dodatna procedura. TK ima pravo na jednog delegata, a za to mjesto konkuriraju Silva Banović iz Naroda i pravde i Ivana Mijatović iz Demokratske fronte. O tome koja će od njih dobiti mandat odlučit će žrijebanje.

Jedna kandidatska lista dostavljena je za predstavnika iz reda ostalih. Na njoj je Omer Berbić iz Naše stranke, koji bi tako trebao dobiti mjesto bez dodatnog nadmetanja.

Najveća konkurencija je među kandidatima iz reda Bošnjaka. Za pet mjesta u Klubu Bošnjaka prijavljeno je sedam listi, a prema dosadašnjim političkim dogovorima, delegate bi trebali predstavljati Dževad Hadžić iz SDP-a, Senad Alić i Bahrudin Ahmetagić iz SDA, Lejla Ćebić Đerzić iz koalicije „Za evropsku BiH“ i Mahir Mešalić iz Demokratske fronte.

Izbor delegata iz Tuzlanskog kantona važan je i zbog rasporeda političkih snaga u Domu naroda Parlamenta FBiH, posebno u Klubu Srba. U tom kontekstu pažnju privlači izbor Žarka Vujovića, kojeg je SDA podržala u okviru dogovora o formiranju skupštinske većine u TK. Vujović je ranije odustao od pozicije u rukovodstvu Skupštine nakon protivljenja Demokratske fronte, iz koje je prethodno isključen.

Nakon što CIK BiH ovjeri dostavljene kandidatske liste, Skupština TK nastavit će proceduru izbora delegata.