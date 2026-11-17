U toku je nastavak konstituirajuće sjednice Skupštine Tuzlanskog kantona, na kojoj se bira rukovodstvo ovog zakonodavnog tijela. Nakon što su predloženi kandidati iz reda konstitutivnih naroda, sjednica je prekinuta radi pauze.

Za poziciju predsjednika ili zamjenika predsjednika Skupštine TK iz reda bošnjačkog naroda predložena je Lejla Vuković.

Ivana Mijatović kandidovala je samu sebe za mjesto u rukovodstvu Skupštine iz reda hrvatskog naroda, dok je iz reda srpskog naroda predložena Monika Novaković.

Nakon predstavljanja kandidatura uslijedila je pauza, a izbor rukovodstva očekuje se u nastavku sjednice.

Podsjećamo, na konstituirajućoj sjednici održanoj 12. novembra zastupnici su položili zakletvu, ali tada nije postignut dogovor o izboru rukovodstva Skupštine TK

U toku je nastavak konstituirajuće sjednice Skupštine Tuzlanskog kantona, na kojoj se bira rukovodstvo ovog zakonodavnog tijela. Nakon što su predstavljeni kandidati iz reda konstitutivnih naroda, zastupnici su pristupili glasanju o klubovima naroda.

Prema rezultatima prikazanim tokom sjednice, Klub Bošnjaka, Klub Hrvata i Klub Srba dobili su po 21 glas za, dok je 14 zastupnika bilo suzdržano. Glasova protiv nije bilo, a u svakom glasanju učestvovalo je svih 35 zastupnika.

Za poziciju predsjednika ili zamjenika predsjednika Skupštine TK iz reda bošnjačkog naroda predložena je Lejla Vuković.

Ivana Mijatović kandidovala je samu sebe za mjesto u rukovodstvu Skupštine iz reda hrvatskog naroda, dok je iz reda srpskog naroda predložena Monika Novaković.

Izbor predsjednika i zamjenika predsjednika Skupštine TK predstavlja naredni korak u konstituiranju kantonalnog zakonodavnog tijela.

Podsjećamo, na konstituirajućoj sjednici održanoj 12. novembra zastupnici su položili zakletvu, ali tada nije postignut dogovor o izboru rukovodstva Skupštine TK.

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