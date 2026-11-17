Za održivi povratak u devet gradova i općina Vlada Tuzlanskog kantona danas je dala saglasnost na 13 odluka Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak, kojima je odobreno ukupno 487.845,74 KM. Novac će biti usmjeren na projekte koji bi trebali poboljšati uslove života povratničkog stanovništva.

Odobrena sredstva bit će iskorištena za obnovu i unapređenje putne i komunalne infrastrukture, izgradnju javne rasvjete, podršku obrazovnim i vjerskim objektima, kao i direktnu pomoć povratničkim porodicama.

Projekti će biti realizovani na području Zvornika, Srebrenice, Vlasenice, Šekovića, Lopara, Doboja, Kalesije, Sapne i Teočaka.

Održivi povratak kroz ulaganja u lokalne zajednice

Finansijska podrška osigurana je kroz Program „Podrška povratku prognanih lica“ za 2026. godinu. Posebna pažnja usmjerena je na naselja u kojima nedovoljno razvijena infrastruktura i dalje otežava svakodnevni život stanovništva.

Ulaganjima u lokalne puteve, komunalne sadržaje i javnu rasvjetu nastoje se stvoriti kvalitetniji uslovi za život povratničkih porodica, dok će dio sredstava biti usmjeren na potrebe obrazovnih i vjerskih objekata.

Za realizaciju projekata održivog povratka predviđen je i nadzor nad trošenjem odobrenog novca. Svi korisnici sredstava dužni su dostaviti izvještaje i odgovarajuće dokaze o namjenskom utrošku, a kontrolu provođenja projekata vršit će Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona.