Objavljena konačna rang lista za stipendije nadarenim učenicima u TK

Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona objavilo je danas konačnu rang listu kandidata za dodjelu stipendija posebno nadarenim redovnim učenicima srednjih škola za školsku 2026/2027. godinu.

Objavljene su dvije rang liste, jedna za posebno nadarene redovne učenike srednjih škola na području Tuzlanskog kantona, a druga za učenike koji, uz redovno srednjoškolsko obrazovanje, pohađaju i srednju umjetničku školu.

Konačne rang liste utvrđene su na osnovu odluke kojom su propisani uslovi, kriteriji, postupak i način isplate stipendija za posebno nadarene učenike.

Potpisivanje ugovora o stipendiranju bit će održano u srijedu, 18. novembra, u amfiteatru JU Gimnazija „Ismet Mujezinović“ u Tuzli, na adresi Ratimira Deletisa 1, s početkom u 12 sati.

Prilikom potpisivanja ugovora učenici, odnosno roditelji ili staratelji maloljetnih učenika, obavezni su dati na uvid ličnu kartu.

Konačne rang liste dostupne su na službenoj internet stranici Vlade Tuzlanskog kantona.