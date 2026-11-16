Objavljena konačna rang lista za stipendije nadarenim učenicima u TK

Adin Jusufović
Više od devet miliona KM za nove projekte vodosnabdijevanja u TK

Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona objavilo je danas konačnu rang listu kandidata za dodjelu stipendija posebno nadarenim redovnim učenicima srednjih škola za školsku 2026/2027. godinu.

Objavljene su dvije rang liste, jedna za posebno nadarene redovne učenike srednjih škola na području Tuzlanskog kantona, a druga za učenike koji, uz redovno srednjoškolsko obrazovanje, pohađaju i srednju umjetničku školu.

Konačne rang liste utvrđene su na osnovu odluke kojom su propisani uslovi, kriteriji, postupak i način isplate stipendija za posebno nadarene učenike.

Potpisivanje ugovora o stipendiranju bit će održano u srijedu, 18. novembra, u amfiteatru JU Gimnazija „Ismet Mujezinović“ u Tuzli, na adresi Ratimira Deletisa 1, s početkom u 12 sati.

Prilikom potpisivanja ugovora učenici, odnosno roditelji ili staratelji maloljetnih učenika, obavezni su dati na uvid ličnu kartu.

Konačne rang liste dostupne su na službenoj internet stranici Vlade Tuzlanskog kantona.

pročitajte i ovo

Vijesti

Vlada TK vraća Federaciji BiH neutrošena sredstva iz 2024. godine

Vijesti

Vlada TK mijenja naknade za prijevoz: Radnicima će biti isplaćene i...

Tuzla i TK

RTV Slon saznaje imena ministara u novoj Vladi TK?

Tuzla i TK

Tuzlanski kanton dobija osam specijaliziranih službi za spašavanje građana

Vijesti

Više novca za zdravstveno osiguranje boraca u TK, Vlada donijela novu...

Tuzla i TK

Omer Kovčić izabran za mandatara nove Vlade Tuzlanskog kantona

Vijesti

Studentska lista predstavila plan za BiH: Drugi ljudi, ista ideologija

BiH

Minimalna plata u FBiH za 2027. godinu još nije utvrđena

Vijesti

Prijeti li svijetu nova recesija? Stručnjak upozorava na pucanje balona umjetne inteligencije

Sport

„Tuzlanski pobjednik“ u subotu okuplja takmičare iz četiri države

Vijesti

Danas se obilježava Međunarodni dan tolerancije: Poštovanje različitosti temelj je zajedničkog života

Učitati više