Zdravstveno osiguranje boraca u TK dobit će dodatnih 10.000 KM, nakon što je Vlada Tuzlanskog kantona danas donijela odluku o preraspodjeli sredstava namijenjenih korisnicima boračko-invalidske zaštite. Izmjene su usvojene zbog povećanog broja korisnika pojedinih prava.

Vlada TK izmijenila je Program korištenja sredstava za realizaciju dopunskih prava i ostalih izdvajanja za korisnike boračko-invalidske zaštite u 2026. godini, čime su povećana izdvajanja za nekoliko oblasti.

Najznačajnija promjena odnosi se na obavezno zdravstveno osiguranje branilačke populacije, za koje je dosadašnji iznos od 870.000 KM povećan na 880.000 KM.

Osim toga, više novca bit će usmjereno na stručnu podršku u postupcima ostvarivanja prava na ortotsko-protetska pomagala. Povećana su i izdvajanja za aktivnosti njegovanja kulture sjećanja.

Prema odluci Vlade TK, za zdravstveno osiguranje boraca i ostala predviđena prava neće biti potrebno izdvajati dodatni novac iz kantonalnog budžeta, jer će se povećani troškovi pokriti preraspodjelom već planiranih sredstava.