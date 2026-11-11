Grad Tuzla objavio konačnu listu korisnika subvencija za solarne panele

Grad Tuzla objavio je konačnu rang-listu građana koji su ostvarili pravo na sufinansiranje nabavke i ugradnje solarnih panela za napajanje toplotnih pumpi.

Uslove javnog poziva ispunio je 21 podnosilac prijave, a odobrena podrška može iznositi do 6.000 KM po korisniku.

Riječ je o programu poboljšanja energijske efikasnosti i smanjenja aerozagađenja na području Tuzle, za koji je javni poziv raspisan 6. maja 2026. godine.

Komisija za provođenje postupaka po javnim pozivima utvrdila je konačnu listu nakon pregleda pristiglih prijava i dokumentacije kojom se dokazuje ispunjavanje propisanih uslova.

KONAČNU RANG LISTU POGLEDAJTE OVDJE

Grad Tuzla sufinansira do 50 posto troškova

Prema uslovima programa, Grad Tuzla sufinansirat će do 50 posto ukupne vrijednosti nabavke i ugradnje solarnih fotonaponskih sistema namijenjenih napajanju toplotnih pumpi.

Maksimalan iznos podrške po korisniku je 6.000 KM, bez obzira na ukupnu vrijednost investicije.

Svi građani koji su uvršteni na konačnu rang-listu bit će pozvani u roku od 15 dana od dana njene objave radi potpisivanja ugovora kojim će biti regulisani uslovi dodjele sredstava.

Program je dio gradskih mjera usmjerenih na poboljšanje energijske efikasnosti stambenih objekata i smanjenje aerozagađenja kroz korištenje obnovljivih izvora energije.