Naša Jasmina sa Zmajevima: Uskoro donosimo intervju s jednim od najboljih!

Adin Jusufović
Naša Jasmina sa Zmajevima: Uskoro donosimo intervju s jednim od najboljih!

Novinarka RTV Slon Tuzla Jasmina Ibrahimović danas je bila u društvu Zmajeva, gdje je razgovarala sa selektorom fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine Sergejom Barbarezom i predstavnicima našeg nacionalnog tima uoči važnog gostovanja Švedskoj.

Zmajevi se pripremaju za utakmicu koja se igra u subotu, 14. novembra, od 20:45 sati u Solni, u okviru UEFA Lige nacija. Naša reprezentacija trenutno zauzima drugo mjesto u grupi sa osam bodova, dva manje od vodeće Švedske, a predstojeći susreti mogli bi odlučiti o plasmanu u elitni rang takmičenja.

Nakon Švedske, izabranike Sergeja Barbareza 17. novembra očekuje i domaći susret protiv Rumunije na Bilinom polju u Zenici.

Kakva atmosfera vlada među Zmajevima, koliko vjeruju u pobjedu protiv Švedske, sve to a i više uskoro čitajte na našem web portalu i na programu TV Slon.

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