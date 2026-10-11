Corum slavio protiv Gaziantepa, Ermin Mahmić ušao u završnici susreta

RTV SLON
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Ermin Mahmić / Instagram; Iako je naš put završio u šesnaestini finala, pokazali smo da Bosna i Hercegovina ima srce, karakter i kvalitet. Ponosan sam na naš tim, na svakog pojedinca koji je ostavio srce na terenu i dao sve od sebe. Čast mi je dijeliti teren s ovim momcima. Ovo nije kraj. Ovo je tek početak. Iz ovog poraza ćemo naučiti, vratiti se još jači i nastaviti da se borimo za našu Bosnu i Hercegovinu.

Fudbaleri Coruma ostvarili su ubjedljivu pobjedu protiv Gaziantepa rezultatom 3:0 u susretu sedmog kola turske Superlige, dok je reprezentativac Bosne i Hercegovine Ermin Mahmić dobio priliku tek u finišu utakmice.

Trener Burak Yilmaz uvrstio je Mahmića među rezervne igrače, a na teren ga je poslao u 84. minuti, kada je zamijenio Kyziridisa, strijelca drugog gola za domaću ekipu.

Corum je do prednosti stigao pogotkom Undera, dok je Kyziridis u 60. minuti udvostručio vodstvo. Konačnih 3:0 postavio je Karlsbakk u 83. minuti, neposredno prije Mahmićevog ulaska u igru.

Za mladog bh. reprezentativca ovo je bio peti nastup u dresu turskog kluba. Mahmić je dosad za Corum postigao dva gola i upisao jednu asistenciju.

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