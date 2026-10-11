Corum slavio protiv Gaziantepa, Ermin Mahmić ušao u završnici susreta

Fudbaleri Coruma ostvarili su ubjedljivu pobjedu protiv Gaziantepa rezultatom 3:0 u susretu sedmog kola turske Superlige, dok je reprezentativac Bosne i Hercegovine Ermin Mahmić dobio priliku tek u finišu utakmice.

Trener Burak Yilmaz uvrstio je Mahmića među rezervne igrače, a na teren ga je poslao u 84. minuti, kada je zamijenio Kyziridisa, strijelca drugog gola za domaću ekipu.

Corum je do prednosti stigao pogotkom Undera, dok je Kyziridis u 60. minuti udvostručio vodstvo. Konačnih 3:0 postavio je Karlsbakk u 83. minuti, neposredno prije Mahmićevog ulaska u igru.

Za mladog bh. reprezentativca ovo je bio peti nastup u dresu turskog kluba. Mahmić je dosad za Corum postigao dva gola i upisao jednu asistenciju.