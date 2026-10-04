Porodica Edina Džeke poslala mu emotivnu poruku nakon oproštaja od reprezentacije

Nakon što se Edin Džeko oprostio od dresa reprezentacije Bosne i Hercegovine, podršku mu je putem videoporuke uputila i njegova porodica.

Njegova supruga Amra i djeca snimili su poruku na lokaciji u Sarajevu gdje je postavljen veliki dres u čast dugogodišnjeg kapitena Zmajeva.

Amra Džeko poručila mu je da zna koliko mu je reprezentativni dres značio tokom svih godina igranja za Bosnu i Hercegovinu.

„Ljubavi, znam koliko ti znači ovaj dres i koliku si čast osjetio svaki put kada si nosio grb na srcu“, rekla je.

U poruci su se potom pridružila i djeca.

„Tata, ponosni smo na tebe, volimo te i uvijek smo tvoji najveći navijači“, poručili su Sofija, Una, Dani, Dalia i Hana.

Amra je na kraju poručila da se jedno poglavlje završava, ali da trag koji je Džeko ostavio iza sebe ostaje.

Džeko je reprezentativnu karijeru završio nakon gotovo dvije decenije provedene u dresu Bosne i Hercegovine.

Emotivni video možete pogledati OVDJE.