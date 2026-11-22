Bh. fudbaleri danas nastupaju u brojnim evropskim prvenstvima, a najveću pažnju privlače utakmice italijanske Serie A u kojima bi trebali zaigrati Kerim Alajbegović i Sead Kolašinac. Juventus u 12:30 sati dočekuje Veneziju, dok Atalantu večeras od 20:45 sati očekuje derbi protiv Intera.

Nakon reprezentativnih obaveza, bosanskohercegovački internacionalci vratili su se klupskim takmičenjima, a nedjeljni raspored donosi utakmice u Italiji, Hrvatskoj, Austriji, Poljskoj, Turskoj i drugim evropskim ligama.

Kerim Alajbegović s Juventusom dočekuje Veneziju

Jedan od najzanimljivijih susreta za bh. navijače igra se u Torinu, gdje Juventus u okviru 12. kola italijanskog prvenstva dočekuje Veneziju.

Kerim Alajbegović nalazi se među igračima na koje Juventus računa za ovaj susret, a italijanski mediji najavljuju mogućnost njegovog nastupa od prve minute.

Juventus u utakmicu ulazi sa sedme pozicije na tabeli, dok se Venezia nalazi na 19. mjestu i pokušava izaći iz zone ispadanja.

Večernji program italijanskog prvenstva donosi još jedan zanimljiv duel. Atalanta, za koju nastupa reprezentativac BiH Sead Kolašinac, od 20:45 sati dočekuje drugoplasirani Inter.

Bh. fudbaleri danas igraju i u Hrvatskoj i Austriji

U hrvatskom prvenstvu Dinamo Zagreb od 15 sati igra protiv Istre 1961, a ovaj susret mogao bi okupiti nekoliko bosanskohercegovačkih fudbalera.

Za Dinamo nastupaju Stjepan Radeljić i Smail Prevljak, dok su u redovima Istre Hamza Jaganjac, Advan Kadušić i Vinko Rozić.

Zagrebački tim s klupe će predvoditi novi trener Jerko Leko.

U Austriji će Arjan Malić sa Sturmom iz Graza gostovati kod Altacha. Utakmica počinje u 14:30 sati, a Sturm u susret ulazi nakon tri uzastopne pobjede protiv ovog protivnika u prvenstvu.

Od 18 sati Rijeka dočekuje Goricu, a priliku za nastup mogao bi dobiti i Amer Gojak.

Nastupi bh. internacionalaca u drugim evropskim ligama

U Turskoj se od 11:30 sati sastaju Erzurumspor i Goztepe, a u ovom susretu očekuje se nastup Nihada Mujakića.

Jusuf Gazibegović sa Rakowom od 12:15 sati igra protiv Widzewa iz Lodza u poljskom prvenstvu.

Haris Hajradinović s Kasimpasom od 14 sati dočekuje Alanyaspor, dok u Azerbejdžanu Kapaz i Qarabag igraju utakmicu u istom terminu, uz moguć nastup golmana Martina Zlomislića.

U italijanskoj Serie B Eman Košpo mogao bi dobiti priliku u susretu Avellina i Mantove, koji počinje u 15 sati.

U Grčkoj se od 16 sati sastaju Panetolikos i Volos, a među igračima koji bi mogli nastupiti je Dženis Burnić. Dva sata kasnije Olympiacos igra protiv Iraklisa, uz moguć nastup Zinedina Smajlovića.

Za razliku od ostalih reprezentativaca, Haris Tabaković neće biti u konkurenciji za današnju utakmicu Salzburga protiv bečke Austrije. Bh. napadač nedavno je operisan nakon povrede i očekuje se da će propustiti preostali dio jesenje sezone.