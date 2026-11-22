Bh. fudbaleri danas nastupaju u brojnim evropskim prvenstvima, a najveću pažnju privlače utakmice italijanske Serie A u kojima bi trebali zaigrati Kerim Alajbegović i Sead Kolašinac. Juventus u 12:30 sati dočekuje Veneziju, dok Atalantu večeras od 20:45 sati očekuje derbi protiv Intera.
Nakon reprezentativnih obaveza, bosanskohercegovački internacionalci vratili su se klupskim takmičenjima, a nedjeljni raspored donosi utakmice u Italiji, Hrvatskoj, Austriji, Poljskoj, Turskoj i drugim evropskim ligama.
Kerim Alajbegović s Juventusom dočekuje Veneziju
Jedan od najzanimljivijih susreta za bh. navijače igra se u Torinu, gdje Juventus u okviru 12. kola italijanskog prvenstva dočekuje Veneziju.
Kerim Alajbegović nalazi se među igračima na koje Juventus računa za ovaj susret, a italijanski mediji najavljuju mogućnost njegovog nastupa od prve minute.
Juventus u utakmicu ulazi sa sedme pozicije na tabeli, dok se Venezia nalazi na 19. mjestu i pokušava izaći iz zone ispadanja.
Večernji program italijanskog prvenstva donosi još jedan zanimljiv duel. Atalanta, za koju nastupa reprezentativac BiH Sead Kolašinac, od 20:45 sati dočekuje drugoplasirani Inter.
Bh. fudbaleri danas igraju i u Hrvatskoj i Austriji
U hrvatskom prvenstvu Dinamo Zagreb od 15 sati igra protiv Istre 1961, a ovaj susret mogao bi okupiti nekoliko bosanskohercegovačkih fudbalera.
Za Dinamo nastupaju Stjepan Radeljić i Smail Prevljak, dok su u redovima Istre Hamza Jaganjac, Advan Kadušić i Vinko Rozić.
Zagrebački tim s klupe će predvoditi novi trener Jerko Leko.
U Austriji će Arjan Malić sa Sturmom iz Graza gostovati kod Altacha. Utakmica počinje u 14:30 sati, a Sturm u susret ulazi nakon tri uzastopne pobjede protiv ovog protivnika u prvenstvu.
Od 18 sati Rijeka dočekuje Goricu, a priliku za nastup mogao bi dobiti i Amer Gojak.
Nastupi bh. internacionalaca u drugim evropskim ligama
U Turskoj se od 11:30 sati sastaju Erzurumspor i Goztepe, a u ovom susretu očekuje se nastup Nihada Mujakića.
Jusuf Gazibegović sa Rakowom od 12:15 sati igra protiv Widzewa iz Lodza u poljskom prvenstvu.
Haris Hajradinović s Kasimpasom od 14 sati dočekuje Alanyaspor, dok u Azerbejdžanu Kapaz i Qarabag igraju utakmicu u istom terminu, uz moguć nastup golmana Martina Zlomislića.
U italijanskoj Serie B Eman Košpo mogao bi dobiti priliku u susretu Avellina i Mantove, koji počinje u 15 sati.
U Grčkoj se od 16 sati sastaju Panetolikos i Volos, a među igračima koji bi mogli nastupiti je Dženis Burnić. Dva sata kasnije Olympiacos igra protiv Iraklisa, uz moguć nastup Zinedina Smajlovića.
Za razliku od ostalih reprezentativaca, Haris Tabaković neće biti u konkurenciji za današnju utakmicu Salzburga protiv bečke Austrije. Bh. napadač nedavno je operisan nakon povrede i očekuje se da će propustiti preostali dio jesenje sezone.