Teška saobraćajna nesreća kod Brčkog dogodila se sinoć na magistralnom putu Brčko – Cerik, u mjestu Dubrave, gdje su se sudarili autobus kompanije Trans Turist iz Tuzle i putnički automobil. U nesreći je jedna osoba izgubila život, dok je 14 osoba povrijeđeno, potvrđeno je iz Zdravstvenog centra Brčko.

Nesreća se dogodila u subotu, 21. novembra, oko 19:01 sati, na izlazu iz Dubrava prema Ceriku. Prema informacijama očevidaca, smrtno je stradala žena koja se nalazila u putničkom automobilu.

Na mjesto događaja odmah su upućene ekipe policije i hitne medicinske pomoći, a zbog težine nesreće saobraćaj na ovoj dionici bio je potpuno obustavljen.

Među 14 povrijeđenih jedna osoba zadobila teške povrede

Iz Zdravstvenog centra Brčko saopćeni su novi podaci o zdravstvenom stanju osoba povrijeđenih u sudaru.

Portparol ove zdravstvene ustanove Salih Ibrahimbegović potvrdio je da je medicinska pomoć pružena za 14 osoba, od kojih je jedna zadobila teške tjelesne povrede, dok je preostalih 13 lakše povrijeđeno.

Prema informacijama s mjesta nesreće, u zbrinjavanju povrijeđenih učestvovalo je sedam sanitetskih vozila. Povrijeđeni putnici iz autobusa prevezeni su u Zdravstveni centar Brčko, gdje im je pružena medicinska pomoć.

U nesreći učestvovao autobus kompanije Trans Turist Tuzla

U sudaru su učestvovali autobus tuzlanske kompanije Trans Turist i putnički automobil, a oba vozila pretrpjela su velika oštećenja.

Policijski službenici obavili su uviđaj na mjestu događaja, uz prisustvo dežurnog tužioca Tužilaštva Brčko distrikta Bosne i Hercegovine.

Okolnosti pod kojima je došlo do sudara za sada nisu poznate, a uzrok nesreće bit će utvrđivan tokom daljnje istrage.

Identitet smrtno stradale osobe nije zvanično objavljen.