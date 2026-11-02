Saobraćajna nesreća na Husinu: Jedna osoba povrijeđena, potpuno obustavljen saobraćaj

Saobraćajna nesreća na Husinu dogodila se danas, 2. novembra, a u sudaru teretnog i putničkog vozila povrijeđena je jedna osoba. Zbog nesreće je potpuno obustavljen saobraćaj na magistralnoj cesti Tuzla–Živinice, dok policija obavlja uviđaj.

Iz Operativnog centra Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona potvrđeno je da su u nesreći učestvovali jedno teretno i jedno putničko motorno vozilo.

Prema prvim informacijama, jedna osoba je povrijeđena, ali stepen zadobijenih povreda za sada nije poznat.

Zbog obustave saobraćaja na ovoj dionici magistralne ceste vozačima se preporučuje korištenje alternativnih putnih pravaca.

Policijski službenici obavljaju uviđaj kako bi se utvrdile okolnosti pod kojima se dogodila nesreća.

Saobraćajna nesreća na Husinu dogodila se u vrijeme nepovoljnih vremenskih uslova, s obzirom na to da kiša u većem dijelu Bosne i Hercegovine stvara otežane uslove za vožnju.

Iz BIHAMK-a upozoravaju da su kolovozi mokri i mjestimično klizavi, dok je na pojedinim dionicama vidljivost smanjena zbog magle.

Informacije o uzroku nesreće i stepenu povreda bit će poznate nakon završetka policijskih aktivnosti.