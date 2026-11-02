Kerim Alajbegović nakon prvog gola za Juventus: Posvećujem ga porodici

Kerim Alajbegović postigao je svoj prvi pogodak u italijanskoj Serie A u pobjedi Juventusa nad Napolijem rezultatom 2:0, a nakon utakmice otkrio je kome posvećuje gol koji je oduševio navijače torinskog kluba.

Mladi bosanskohercegovački reprezentativac bio je jedan od najzaslužnijih za važnu pobjedu Juventusa, koji je nakon nekoliko teških sedmica uspio doći do tri boda. Alajbegović je u 70. minuti sjajnim udarcem lijevom nogom pogodio mrežu Napolija i doveo svoju ekipu u vodstvo.

Nakon susreta, u razgovoru za DAZN, nije skrivao zadovoljstvo zbog prvijenca u italijanskom prvenstvu.

„Da, veoma sam sretan zbog svog prvog gola u Serie A, posebno zato što je ekipa prošla kroz nekoliko teških sedmica. Zbog toga sam još sretniji“, izjavio je Alajbegović.

Kerim Alajbegović pohvalio Spallettija i otkrio kome posvećuje gol

Posebno je istakao podršku trenera Luciana Spallettija, za kojeg smatra da ima značajnu ulogu u njegovom fudbalskom razvoju. Pohvalio je i saigrača Teuna Koopmeinersa.

„Spalletti je veliki trener, uvijek mi pomaže da napredujem. I Koopmeiners je sjajan, zaista dobar momak“, kazao je bh. reprezentativac.

Na pitanje kome posvećuje svoj prvi pogodak u Serie A, imao je kratak odgovor.

„Gol posvećujem svojoj porodici“, poručio je Alajbegović.

Kerim Alajbegović tako je obilježio jednu od najvažnijih utakmica u dosadašnjoj karijeri, dok je pobjedu Juventusa protiv Napolija potvrdio Jeremie Boga pogotkom u 87. minuti.