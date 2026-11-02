Od danas nastavak radova na Južnoj saobraćajnici u Tuzli, dio ulice potpuno zatvoren

Radovi na Južnoj gradskoj saobraćajnici u Tuzli nastavljaju se danas, 2. novembra, a zbog sanacije kolovoza u ulici Husinskih rudara na snagu stupa izmijenjeni režim saobraćaja. Dio ove ulice bit će potpuno zatvoren za vozila, dok će se na pojedinim dionicama saobraćaj odvijati dvosmjerno.

Iz Službe za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica Grada Tuzle saopćeno je da je završena prva faza sanacije i asfaltiranja dijela Južne gradske saobraćajnice, u ulici Mitra Trifunovića Uče, od Bingo City Centra do spoja s ulicom Husinskih rudara.

Radovi se sada nastavljaju u ulici Husinskih rudara, na dionici od raskrsnice s ulicom Krojčica do spoja s ulicom Mitra Trifunovića Uče.

Izmijenjen režim saobraćaja u Tuzli od danas

Zbog nastavka radova, dio ulice Husinskih rudara, gledano iz pravca naselja Miladije, od raskrsnice s ulicom Mitra Trifunovića Uče do raskrsnice s ulicom Krojčica, bit će potpuno zatvoren za saobraćaj.

Istovremeno, na dijelu ulice Mitra Trifunovića Uče, od Bingo City Centra do raskrsnice s ulicom Husinskih rudara, bit će uspostavljen dvosmjerni režim saobraćaja. Kolovozne trake bit će odvojene fizičkim barijerama, a saobraćaj će biti regulisan privremenom signalizacijom.

Tokom izvođenja radova privremeno će biti isključeni i semafori na raskrsnici s ulicom Krojčica.

Iz nadležne gradske službe apelovali su na vozače da, ukoliko su u mogućnosti, koriste alternativne putne pravce te da poštuju privremenu saobraćajnu signalizaciju.

Radovi se izvode u saradnji Grada Tuzle i JP Ceste Federacije BiH, koje je investitor projekta sanacije Južne gradske saobraćajnice.