Otvoren Javni poziv za osposobljavanje i licenciranje stručnih lica za rad u sportu

Fakultet za tjelesni odgoj i sport Univerziteta u Tuzli raspisao je Javni poziv za prijavu kandidata na Program osposobljavanja i licenciranja stručnih lica za rad u sportu.

Program je namijenjen trenerima, kondicijskim trenerima, instruktorima i drugim zainteresovanim osobama koje ispunjavaju zakonom propisane uslove. Njegov cilj je omogućiti sticanje odgovarajuće licence za stručni rad u oblasti sporta.

Javni poziv otvoren je od 30. oktobra 2026. do 30. juna 2027. godine, a zainteresovani kandidati prijave mogu dostavljati tokom cijelog perioda trajanja poziva.

Detalji o uslovima prijave, načinu dostavljanja dokumentacije i programu osposobljavanja dostupni su na zvaničnoj stranici Fakulteta za tjelesni odgoj i sport Univerziteta u Tuzli.