U Tuzli pokrenut program fizičke aktivnosti za djecu predškolskog uzrasta

Program fizičke aktivnosti za djecu predškolskog uzrasta pokrenut je u Tuzli kroz saradnju Fakulteta za tjelesni odgoj i sport Univerziteta u Tuzli, Javne ustanove „Naše dijete“ i Grada Tuzla. Prvi treninzi već su održani, a mališani će kroz igru i vježbe prilagođene njihovom uzrastu razvijati motoričke sposobnosti i sticati zdrave životne navike.

Sve manje kretanja i sve više vremena provedenog uz ekrane predstavljaju izazov za pravilan fizički razvoj djece. Na ovaj problem upozoravaju i stručnjaci Fakulteta za tjelesni odgoj i sport, koji su tokom testiranja motoričkih sposobnosti djece predškolskog uzrasta uočili zabrinjavajuće rezultate.

„Ako govorimo o nekim bazičnim sposobnostima, radili smo test ravnoteže kod djece i tada smo vidjeli da neka djeca ne mogu da stoje na jednoj nozi duže od dvije do pet sekundi. To je zaista poražavajuće. Ravnoteža je bazna motorička sposobnost i utiče i na koordinaciju“, kazao je Edin Užičanin, dekan Fakulteta za tjelesni odgoj i sport Univerziteta u Tuzli.

Upravo su ovakvi rezultati bili jedan od razloga za pokretanje inicijative kojom se djeci želi omogućiti više organizovanih fizičkih aktivnosti već u predškolskom uzrastu.

Program fizičke aktivnosti za djecu kroz igru i vježbe

Inicijativa je predstavljena Javnoj ustanovi „Naše dijete“ Tuzla, nakon čega je dogovorena saradnja, a prema riječima organizatora, roditelji su pozitivno reagovali na mogućnost da njihova djeca učestvuju u treninzima.

Direktorica JU „Naše dijete“ Tuzla Anesa Mešanović istakla je da su roditelji pokazali veliko interesovanje za dolazak djece na Fakultet za tjelesni odgoj i sport.

„Pozitivne su reakcije. Danas je u jednoj školi trebao biti održan izlet, a naša vrtićka varijanta bila je da se ovdje dolazi jednom sedmično na Fakultet. Roditelji su rekli da djeca neće ići na izlet nego da će dolaziti ovdje da se zabave, jer pored toga što je dobro za njih zbog sporta, to je njima i zabava“, kazala je Mešanović.

Program je usmjeren na razvoj osnovnih motoričkih sposobnosti, ravnoteže, koordinacije i pokretljivosti. Aktivnosti su prilagođene mogućnostima mališana, a naglasak nije na takmičenju i sportskim rezultatima, nego na razvijanju navike redovnog kretanja.

Studenti stiču praktično iskustvo u radu s najmlađima

Posebnost ovog projekta je i uključivanje studenata Fakulteta za tjelesni odgoj i sport, koji će kroz neposredan rad s djecom imati priliku primijeniti znanje stečeno tokom studija.

Studentica Adna Hadžiabdić istakla je da je rad s mališanima posebno iskustvo za buduće stručnjake.

„Prvo bih rekla da nam je zadovoljstvo da imamo priliku da kao studenti radimo sa djecom tog uzrasta. S njima se igramo kroz vježbe, a oni nama uzvraćaju osmijesima i zagrljajima i to nam je neprocjenjivo“, kazala je Hadžiabdić.

Treninzi obuhvataju zagrijavanje, jednostavne igre, trčanje i poligone prilagođene predškolskom uzrastu. Aktivnosti su osmišljene tako da djeca kroz zabavu razvijaju fizičke sposobnosti, bez dodatnog opterećenja.

„Otprilike pola sata će biti s nama. Zagrijemo ih, malo se rastrče, malo poligon, tako da na kraju izađu sretni odavdje“, pojasnila je Elvira Suljkanović, studentica Fakulteta za tjelesni odgoj i sport.

Grad Tuzla osigurava prijevoz djece na treninge

Kako bi program fizičke aktivnosti za djecu bio dostupan mališanima iz različitih vrtića JU „Naše dijete“, u njegovu realizaciju uključen je i Grad Tuzla, koji će osigurati sredstva za prijevoz djece.

Gradonačelnik Tuzle Zijad Lugavić naglasio je značaj saradnje obrazovnih ustanova i lokalne zajednice u stvaranju kvalitetnijih uslova za razvoj najmlađih.

„Jedna prije svega humana gesta i projekat koji je zasnovan na stručnoj i naučnoj osnovi. Ovo pokazuje koliko sinergija fakulteta, Gradske uprave i JU Naše dijete može zajedno na jednoj stručnoj osnovi unaprijediti kvalitet zdravlja naših najmlađih“, kazao je Lugavić.

Prvi trening već je održan na Fakultetu za tjelesni odgoj i sport, gdje su djeca kroz zagrijavanje, poligone i igru učestvovala u aktivnostima pod vodstvom studenata. Prema predstavljenom konceptu, dolasci na Fakultet planirani su jednom sedmično.