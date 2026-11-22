Falsifikovane novčanice u BiH i dalje se pojavljuju u platnom prometu, a tokom prvih deset mjeseci 2026. godine Centralna banka Bosne i Hercegovine registrovala je ukupno 1.274 krivotvorene novčanice različitih valuta i apoena. Među njima su bile 324 novčanice konvertibilne marke, ukupne vrijednosti 23.110 KM.

Prema podacima koje je Centralna banka BiH dostavila Srni, među falsifikovanim stranim valutama najviše je bilo eura, ukupno 551 novčanica, dok je evidentirano i 310 krivotvorenih novčanica američkog dolara.

Iz Centralne banke upozoravaju da građani mogu prepoznati sumnjive novčanice provjerom osnovnih zaštitnih obilježja, od kojih je većina vidljiva bez upotrebe posebne opreme.

Kako prepoznati falsifikovane novčanice u BiH?

Jedan od prvih načina provjere autentičnosti novčanice jeste dodir. Novčanice konvertibilne marke izrađene su od posebnog papira koji se razlikuje od običnog, a pojedini dijelovi štampe mogu se osjetiti pod prstima.

Posebno je važno obratiti pažnju na portret i tekstove na prednjoj strani novčanice, koji su izrađeni tehnikom duboke štampe.

Drugi način provjere jeste posmatranje novčanice prema izvoru svjetlosti. Na taj način mogu se uočiti vodeni znak i zaštitna nit ugrađena u papir.

Novčanice sadrže i optički promjenljiva zaštitna obilježja, koja mijenjaju izgled ili boju zavisno od ugla pod kojim se posmatraju.

Iz Centralne banke preporučuju da se prilikom provjere ne oslanja samo na jedno obilježje, nego da se pregleda što više zaštitnih elemenata.

Šta uraditi ako posumnjate da je novčanica lažna?

Ako novčanica djeluje sumnjivo, korisno je uporediti je s drugom novčanicom istog apoena za koju se pouzdano zna da je originalna.

Posebnu pažnju treba obratiti na kvalitet papira, vidljivost vodenog znaka, zaštitnu nit i reljefnu štampu.

Pored zaštitnih elemenata koje građani mogu provjeriti samostalno, postoje i dodatna obilježja koja se provjeravaju posebnom opremom u bankama i drugim nadležnim institucijama.

U slučaju sumnje na falsifikat, novčanicu ne treba pokušavati dalje koristiti za plaćanje, već je potrebno obratiti se policiji ili nadležnoj instituciji radi provjere njene autentičnosti.

Centralna banka Bosne i Hercegovine informacije o zaštitnim obilježjima objavljuje prilikom izdavanja novih serija novčanica, a građanima su dostupne i putem njene zvanične internetske stranice.

Prema podacima Centralne banke, od ukupno 1.274 novčanice dostavljene na vještačenje i utvrđene kao falsifikati, njih 324 bile su novčanice domaće valute, dok su među stranim valutama najzastupljeniji bili euro i američki dolar.