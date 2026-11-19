Trinaesta plata za radnike u Republici Srpskoj mogla bi postati stvarnost nakon što su sindikati i poslodavci postigli dogovor o dodatnim neoporezivim primanjima. Međutim, iako je model isplate usaglašen, zaposleni još čekaju konačnu odluku Vlade Republike Srpske.

Prema prijedlogu, radnicima bi se mogao isplatiti dodatni iznos u visini prosječne plate u RS-u iz prethodne godine. Polovina novca bila bi isplaćena kao regres, a druga polovina kao nagrada za doprinos u radu, koja bi predstavljala najavljenu 13. platu.

Ipak, to ne znači da će svi zaposleni automatski dobiti dodatni novac. Nagradu bi mogli isplaćivati poslodavci koji ostvare pozitivne finansijske rezultate, a predviđeno je da ona bude oslobođena poreza i doprinosa.

Kada bi radnici mogli dobiti 13. platu?

Predsjednik Unije poslodavaca RS Zoran Škrebić potvrdio je da su sindikati i poslodavci završili svoj dio posla te da je sada na Vladi da donese potrebne odluke.

Iz Saveza sindikata RS navode da su prijedlog već uputili Ministarstvu finansija i premijeru, ali odgovor još nije stigao.

Iako je uvođenje neoporezive 13. plate najavljeno još u aprilu, a realizacija se očekivala do kraja juna, rokovi su probijeni. Zbog predstojećeg formiranja novog saziva Vlade, nije poznato kada bi dogovor mogao biti potvrđen.

Istovremeno, sindikati i poslodavci nisu postigli saglasnost o povećanju minimalne plate za 2027. godinu. Sindikati traže rast od 12 do 14 posto, dok poslodavci predlažu povećanje od 4,7 do pet posto.