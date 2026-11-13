Tuzlanski kanton dobit će 35 miliona KM iz budžeta Federacije BiH, ali je to gotovo četiri miliona maraka manje nego prošle godine. Vlada Federacije BiH danas je donijela odluku o raspodjeli ukupno 180 miliona KM kantonima, a novac bi trebao pomoći u finansiranju reformi i mjera koje mogu utjecati na svakodnevni život građana.

Međutim, hoće li stanovnici Tuzlanskog kantona dobiti bolje puteve, kvalitetnije zdravstvene usluge ili veću finansijsku podršku porodicama, zasad nije precizirano.

Prema današnjoj odluci, Tuzlanskom kantonu pripada tačno 35.035.337 KM, što je najveći pojedinačni iznos među deset kantona Federacije BiH. Ipak, poređenje s prošlom godinom pokazuje da je finansijska podrška smanjena jer je iz federalnog budžeta 2025. godine za TK bilo izdvojeno 38.928.152 KM.

Na nivou Federacije BiH ukupna sredstva smanjena su sa 200 na 180 miliona KM, odnosno za deset posto. Iako je Tuzlanski kanton zadržao prvo mjesto po visini dodijeljenog novca, njegov budžet će po ovom osnovu dobiti približno 3,9 miliona KM manje nego prošle godine.

Tuzlanski kanton mora izdvojiti sedam miliona KM za podršku demografskim mjerama

Od ukupno 35 miliona KM, najmanje 20 posto mora biti potrošeno na provođenje demografske politike. To znači da će Tuzlanski kanton za ove namjene morati izdvojiti približno sedam miliona KM, dok preostalih 28 miliona KM može biti raspoređeno na druge dozvoljene namjene.

Za građane je najvažnije pitanje hoće li dio novca biti usmjeren na podršku porodicama s djecom, stambeno zbrinjavanje mladih ili druge mjere koje bi im olakšale svakodnevne troškove.

Ipak, Vlada Federacije BiH nije propisala konkretne iznose pomoći roditeljima niti odredila koje demografske programe kantoni moraju finansirati. Takve odluke donosit će nadležne kantonalne institucije, u skladu s uslovima korištenja sredstava.

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Hoće li građani dobiti bolje puteve, škole i zdravstvene usluge?

Novac koji Tuzlanski kanton dobija predstavlja značajnu podršku kantonalnom budžetu, ali federalna odluka ne sadrži spisak konkretnih infrastrukturnih projekata.

To znači da još nije potvrđeno hoće li se iz ovih sredstava finansirati rekonstrukcija lokalnih i regionalnih puteva, ulaganja u škole, nabavka medicinske opreme ili drugi projekti od javnog značaja.

Za stanovnike Tuzle, Živinica, Lukavca, Gračanice, Srebrenika i drugih sredina posebno je važno da li će dodijeljeni novac donijeti vidljiva poboljšanja u njihovim zajednicama. Sama uplata sredstava u kantonalni budžet ne znači automatski i početak novih radova.

Prema odluci Federalne vlade, sredstva su namijenjena provođenju strukturalnih reformi, ali bez pojedinačno navedenih projekata i rokova njihove realizacije.

Kako je 180 miliona KM raspoređeno ostalim kantonima?

Osim Tuzlanskog kantona, najveći iznos dobija Kanton Sarajevo, kojem je odobreno 32,56 miliona KM. Slijedi Zeničko-dobojski kanton sa 28,69 miliona KM, dok Unsko-sanskom kantonu pripada 21,51 milion KM.

Srednjobosanski kanton dobit će 20,05 miliona KM, Hercegovačko-neretvanski 17,48 miliona KM, Zapadnohercegovački 7,47 miliona KM, Posavski 6,84 miliona KM, Kanton 10 ukupno 6,62 miliona KM, a Bosansko-podrinjski kanton 3,74 miliona KM.

Raspodjela nije izvršena prema prijavljenim projektima, već prema broju stanovnika iz popisa 2013. godine. Poseban obračun, s dvostrukim ponderom, primijenjen je za Posavski i Bosansko-podrinjski kanton.

Podsjećamo, riječ je o sredstvima iz Budžeta Federacije BiH za 2026. godinu, planiranim kod Federalnog ministarstva finansija kao tekući transferi drugim nivoima vlasti. Dakle, nije riječ o posebnom kreditu, novom zaduženju kantona ili novcu iz nekog naknadno raspisanog konkursa, već o budžetskoj podršci kantonalnim vlastima.

Za ovu raspodjelu nije naveden javni poziv na koji su kantoni morali prijaviti pojedinačne projekte. Vlada Federacije BiH odredila je iznose prema unaprijed utvrđenom kriteriju broja stanovnika, uz obavezu da se dio sredstava potroši na demografske mjere.

Ovaj transfer treba razlikovati od drugih federalnih programa za finansiranje lokalne infrastrukture. Naprimjer, Vlada Federacije BiH u julu je donijela odluku o 48 miliona KM kapitalnih transfera općinama i gradovima, za koje je predviđen javni poziv i prijavljivanje konkretnih projekata, uključujući puteve, komunalnu infrastrukturu i javne objekte.

Prema tome, današnjih 180 miliona KM je finansijska podrška kantonalnim budžetima, za čije će konkretno korištenje biti odgovorne kantonalne vlasti.

Šta je bilo s prošlogodišnjih 200 miliona KM?

Prošle godine Vlada Federacije BiH odobrila je kantonima 200 miliona KM, a Tuzlanski kanton je i tada bio najveći pojedinačni korisnik. Dobio je 38,93 miliona KM, ispred Kantona Sarajevo kojem je pripalo 36,18 miliona KM i Zeničko-dobojskog kantona sa 31,88 miliona KM.

Prošlogodišnja sredstva bila su namijenjena istoj osnovnoj svrsi, podršci kantonalnim budžetima za provođenje strukturalnih reformi. I tada je važilo pravilo da se 20 posto novca mora potrošiti na demografske mjere.

Prema odluci iz decembra 2025. godine, kantoni imaju rok do 31. decembra 2026. da Federalnom ministarstvu finansija dostave izvještaje o utrošku dodijeljenih sredstava.

Zbog toga na osnovu trenutno dostupnih podataka nije moguće utvrditi koliko je prošlogodišnjeg novca u Tuzlanskom kantonu već iskorišteno, koji su konkretni projekti završeni i jesu li građani dobili bolje usluge.

Za novu raspodjelu Vlada Federacije BiH odredila je da novac bude uplaćen na račune kantona najkasnije do 31. januara 2027. godine, dok će izvještaje o njegovom trošenju kantoni morati dostaviti do kraja 2027. godine.