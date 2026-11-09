Počeo štrajk upozorenja u školama TK

Štrajk upozorenja u školama TK počeo je danas u 12 sati, zbog neisplaćenih naknada za prevoz prosvjetnih radnika.

U osnovnim i srednjim školama Tuzlanskog kantona nastava je prekinuta na jedan sat, a sindikati na ovaj način izražavaju nezadovoljstvo zbog problema koji, kako tvrde, traje već mjesecima.

Prema navodima sindikalnih predstavnika, zaposlenima u obrazovanju naknade za prevoz nisu isplaćene dva mjeseca, zbog čega mnogi nastavnici i profesori vlastitim novcem finansiraju svakodnevne odlaske na posao.

Posebno su pogođeni zaposlenici koji putuju između gradova i općina Tuzlanskog kantona, a zbog rasporeda nastave i neusklađenih autobusnih linija često nisu u mogućnosti koristiti javni prevoz.

Štrajk upozorenja u školama TK zbog neisplaćenih naknada

Predstavnici sindikata upozoravaju da kašnjenje isplata predstavlja kršenje kolektivnog ugovora. Pregovori s Vladom Tuzlanskog kantona o načinu obračuna naknada traju još od juna ove godine.

Problem je nastao nakon izmjena odluka o subvencioniranju prevoza, kojima je ranije cijena mjesečne karte na kantonalnim linijama bila ograničena na 88 KM.

Sindikati zahtijevaju primjenu novog, usaglašenog cjenovnika prema kojem bi se naknade obračunavale u skladu s udaljenošću radnog mjesta i troškovima prevoza.

Predsjednik Sindikata srednjeg i visokog obrazovanja, odgoja, nauke i kulture BiH, Kantonalnog odbora TK, Admir Terzić ranije je upozorio da bi, ukoliko problem ne bude riješen, moglo doći do ozbiljnijih sindikalnih aktivnosti i blokade kantona.

Nezadovoljstvo su iskazali i predstavnici drugih sindikata budžetskih korisnika, koji navode da se problem naknada za prevoz odnosi na približno 10.000 zaposlenih.

Vlada TK najavila sastanak sa sindikatima

Iz Vlade Tuzlanskog kantona ranije su saopćili da intenzivno rade na pronalaženju rješenja za isplatu zaostalih naknada.

Održan je sastanak predstavnika nadležnih ministarstava i Gradskog i prigradskog saobraćaja Tuzla, tokom kojeg se razgovaralo o primjeni cjenovnika i načinu obračuna naknada.

Za ovu sedmicu najavljen je i sastanak Vlade TK sa sindikatima, na kojem bi trebalo biti razmotreno konačno rješenje i stvoreni uslovi za isplatu zaostalih naknada.

Današnji štrajk upozorenja traje od 12 do 13 sati, a sindikati su najavili da će njihove naredne aktivnosti zavisiti od ishoda pregovora s kantonalnom vladom.