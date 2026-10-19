Tuzlanski kanton raspisao javni poziv za razvoj turističke infrastrukture

Adin Jusufović
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Cargo centar i slobodna zona sigurno mogu biti strateški važni za Tuzlanski kanton, ali to ne smije ostati samo infrastrukturna ideja.

Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona raspisalo je javni poziv za sufinansiranje projekata javne turističke infrastrukture u 2026. godini, namijenjen gradovima i općinama na području TK.

Javnim pozivom predviđena je dodjela bespovratnih finansijskih sredstava za unapređenje postojećih i razvoj novih turističkih sadržaja, s ciljem povećanja atraktivnosti turističkih destinacija širom Tuzlanskog kantona.

Sredstva su namijenjena projektima koji doprinose razvoju javne turističke infrastrukture, obogaćivanju turističke ponude i stvaranju kvalitetnijih uslova za posjetioce.

Način raspodjele sredstava, uslovi i kriteriji utvrđeni su odlukom Vlade Tuzlanskog kantona od 22. septembra 2026. godine, kojom je regulisana dodjela finansijske podrške iz kantonalnog budžeta.

Javni poziv za razvoj turističke infrastrukture provodi se u skladu sa Strategijom razvoja turizma Tuzlanskog kantona za period od 2024. do 2029. godine, koja predviđa unapređenje turističkih potencijala i razvoj novih sadržaja na području kantona.

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