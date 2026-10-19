Tuzlanski kanton ulaže 100.000 KM u izgradnju novih punionica za električna vozila

Tuzlanski kanton nastavlja ulaganja u razvoj infrastrukture za električna vozila. Za sufinansiranje izgradnje novih punionica osigurano je 100.000 KM, a uskoro se očekuje objavljivanje javnog poziva putem kojeg će zainteresovana pravna lica moći ostvariti finansijsku podršku do 25.000 KM po projektu.

Vlada Tuzlanskog kantona odobrila je Ministarstvu trgovine, turizma i saobraćaja TK raspisivanje javnog poziva, koji bi trebao biti objavljen tokom ove sedmice na službenim web-stranicama Ministarstva i Vlade TK.

Pravo prijave imat će pravni subjekti koji se bave uslužnim djelatnostima, uključujući hotele, motele, benzinske pumpe, restorane, kafiće i tržne centre.

Kako je pojasnio pomoćnik ministra za saobraćaj TK Nenad Lukanović, planirana sredstva trebala bi omogućiti izgradnju najmanje četiri nove punionice za električna vozila.

„Projekat je finansijski podržan sa 100.000 konvertibilnih maraka. Očekujemo da ćemo izgraditi najmanje četiri punionice, jer maksimalan iznos sredstava koji dodjeljujemo po jednom zahtjevu iznosi 25.000 KM“, kazao je Lukanović.

Uz tri postojeće punionice, njihov ukupan broj na području Tuzlanskog kantona mogao bi porasti na sedam.

Prilikom odabira projekata posebna pažnja bit će posvećena lokacijama. Najveći broj bodova ostvarivat će punionice planirane uz magistralne ceste, dok će nešto manje bodova biti dodijeljeno lokacijama uz regionalne saobraćajnice. Jedan od kriterija bit će i iznos vlastitih sredstava koji su podnosioci zahtjeva spremni uložiti u realizaciju projekta.

Lukanović je naglasio da će fokus biti na izgradnji brzih punionica, koje omogućavaju kraće vrijeme punjenja i jednostavnije planiranje putovanja električnim vozilima.

Nakon izgradnje, korisnici sredstava bit će obavezni prijaviti punionice u mrežu punionica u Bosni i Hercegovini, kako bi vozačima bile dostupne informacije o njihovim lokacijama.

Dugoročni cilj Ministarstva jeste da u narednih pet godina svaka općina i grad na području Tuzlanskog kantona imaju najmanje jednu punionicu za električna vozila.

„Naša vizija je da u narednih pet godina sve lokalne zajednice budu opremljene barem jednom punionicom, kako bi građani Tuzlanskog kantona, turisti i svi koji prolaze kroz naš kanton mogli napuniti svoja električna vozila i nesmetano nastaviti putovanje“, istakao je Lukanović.

Iz Ministarstva očekuju da će proširenje mreže punionica doprinijeti razvoju električne mobilnosti, unapređenju saobraćajne infrastrukture i stvaranju povoljnijih uslova za korištenje ekološki prihvatljivijih vozila na području Tuzlanskog kantona.