Stipendije studentima: Vlada TK daje do 1.000 KM

Stipendije studentima iz povratničkih sredina ponovo su dostupne putem javnog poziva koji je danas objavilo Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona. Za ovu namjenu u kantonalnom budžetu predviđeno je 75.000 KM, a pojedinačna stipendija može iznositi do 1.000 KM.

Ponovljeni javni poziv namijenjen je uspješnim redovnim studentima iz povratničkih općina i gradova Republike Srpske koji studiraju na univerzitetima u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Pravo prijave imaju studenti iz Doboja, Modriče, Bosanskog Šamca, Vukosavlja, Lopara, Ugljevika, Bijeljine, Zvornika, Šekovića, Osmaka, Milića, Vlasenice, Bratunca i Srebrenice.

Cilj programa je pružiti finansijsku podršku mladima iz povratničkih zajednica, olakšati troškove studiranja i podstaknuti obrazovanje studenata koji dolaze iz ovih sredina.

Ko ima pravo na stipendije studentima iz povratničkih sredina?

Na javni poziv mogu se prijaviti državljani Bosne i Hercegovine koji imaju status povratnika ili čiji roditelji imaju taj status, a redovno studiraju na prvom ili drugom ciklusu studija u Federaciji BiH.

Kandidati moraju imati položen prethodni studijski period i ispunjavati uslove za upis naredne akademske godine, kao i otvoren bankovni račun.

Prilikom izbora korisnika vrednovat će se prosjek ocjena, godina studija, rezultati ostvareni na takmičenjima, socijalni status porodice i broj članova domaćinstva.

Pravo učešća nemaju studenti koji su već ostvarili pravo na stipendiju prema odlukama Ministarstva od 29. jula 2026. godine, donesenim na osnovu prethodnog javnog poziva.

Za stipendije osigurano 75.000 KM

Ukupna sredstva za stipendije studentima iz povratničkih sredina iznose 75.000 KM, a maksimalna pojedinačna stipendija ne može biti veća od 1.000 KM.

Konačan broj korisnika i iznos stipendija bit će utvrđeni nakon obrade pristiglih prijava, u skladu s raspoloživim sredstvima i propisanim kriterijima.

Studenti koji ostvare pravo na finansijsku podršku potpisat će ugovor s Ministarstvom, a sredstva se dodjeljuju bespovratno.

Rok za prijave 15 dana

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se lično ili poštom u zatvorenoj koverti na adresu Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak TK, putem pisarnice Vlade Tuzlanskog kantona, u ulici Fra Grge Martića broj 8 u Tuzli.

Rok za dostavljanje prijava je 15 dana od dana objavljivanja ponovljenog javnog poziva, koji je objavljen danas, 13. oktobra.

Uz prijavni obrazac potrebno je priložiti dokaze o državljanstvu, redovnom studiranju, ostvarenim ocjenama, statusu povratnika i drugu dokumentaciju propisanu javnim pozivom.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.

Kompletan tekst javnog poziva, prijavni obrazac i potrebne izjave dostupni su na zvaničnoj stranici Vlade Tuzlanskog kantona .