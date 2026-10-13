Kaliopi stiže u Tuzlu: Koncert u BKC-u zakazan za 6. novembar

Kaliopi u Tuzli nastupit će 6. novembra u Bosanskom kulturnom centru, gdje će publici predstaviti svoje najveće hitove i prirediti muzičko veče ispunjeno emocijama. Popularna makedonska pjevačica u Tuzlu dolazi u okviru regionalne turneje, koja obuhvata i koncerte u Sarajevu i Bijeljini.

Jedna od najprepoznatljivijih pjevačica regionalne muzičke scene, čija karijera traje više od tri decenije, trenutno se priprema za veliki koncert u areni u Skoplju. Nakon nastupa pred domaćom publikom, Kaliopi će svoju muzičku priču nastaviti u Bosni i Hercegovini.

Najavljujući koncerte, istakla je da s bosanskohercegovačkom publikom ima posebnu povezanost.

„Bosnu i Hercegovinu i Makedoniju povezuje sličan temperament i muzička energija. Uvijek to osjetim kad nastupam pred bosanskohercegovačkom publikom i neizmjerno se radujem dolasku u Sarajevo, Tuzlu i Bijeljinu. Jedan od stihova iz moje pjesme kaže ‘živjela ljubav’ i to je ono što mene vodi sve ove godine. Da ljubav dajem i da ljubav dobijam, preko moje muzike“, poručila je Kaliopi.

Publiku u Tuzli očekuje koncertni program koji će obuhvatiti različite periode njene karijere, uz pjesme koje su obilježile regionalnu pop scenu.

Koncert Kaliopi u Tuzli zakazan je za petak, 6. novembra, u Bosanskom kulturnom centru. Ulaznice su već u prodaji, a mogu se kupiti u CD Shopu Mido, Buddy's gift shopu i putem platforme entrio.ba.

Nastupi u tri bosanskohercegovačka grada označit će početak regionalne turneje, u okviru koje su planirani i koncerti u drugim dijelovima Bosne i Hercegovine.