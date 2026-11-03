AVNOJ Fest ove godine ponovo okuplja ljubitelje kulture, muzike i antifašističke tradicije u Jajcu, gdje će od 23. do 29. novembra biti održano drugo izdanje festivala. Među najatraktivnijim događajima su nastup Branka Đurića Đure s popularnom „Đurologijom“ i koncert grupe Zabranjeno pušenje, koji će imati posebnu simboliku zbog mjesta na kojem se održava.

Sedmodnevni program obuhvatit će pozorišne i muzičke nastupe, izložbe, promocije knjiga, radionice i razgovore o antifašizmu, uz obilježavanje godišnjice Drugog zasjedanja AVNOJ-a.

Organizatori ovogodišnjim izdanjem žele povezati historijsko naslijeđe Jajca sa savremenim kulturnim izrazom, a posebno mjesto u programu pripada pokretu New Primitives, poznatom po društvenoj kritici, ironiji i humoru.

AVNOJ Fest donosi Đurologiju i koncert Zabranjenog pušenja

Jedan od najzanimljivijih festivalskih događaja bit će „Đurologija“, autorska stand-up predstava Branka Đurića Đure, koja je tokom proteklih godina privukla publiku širom regije i svijeta.

Predstava će biti izvedena u petak, 27. novembra, u dvorani Doma kulture Jajce. Đurić kroz prepoznatljiv humor, svakodnevne situacije i vlastita iskustva publici donosi nastup koji je stekao veliku popularnost.

Dan kasnije, u subotu, 28. novembra, u Domu AVNOJ-a nastupit će Zabranjeno pušenje.

Poseban trenutak koncerta bit će izvođenje pjesme „Dan Republike“, koja govori o nekadašnjoj Jugoslaviji i njenom historijskom naslijeđu.

Prema najavi organizatora, pjesma će prvi put biti izvedena upravo u historijskoj sali Doma AVNOJ-a, mjestu na kojem je 1943. godine održano Drugo zasjedanje AVNOJ-a.

Time će koncert dobiti dodatnu simboličku dimenziju, povezujući muzičko naslijeđe grupe s historijskim događajima koji su obilježili Jajce.

Ulaznice za oba događaja dostupne su putem platforme Entrio.ba.

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Izložbe, promocije knjiga i radionice tokom festivalske sedmice

AVNOJ Fest neće biti posvećen samo zabavnom programu. Posjetioci će imati priliku prisustvovati i brojnim sadržajima iz kulture za koje je ulaz slobodan.

Festival počinje u ponedjeljak, 23. novembra, otvaranjem izložbe „Protiv smrti – panorama jugoslavenskog antifašističkog stripa“, autora Željka Krulčića.

U srijedu, 25. novembra, planirana je promocija knjige „A sve je moglo biti drugačije“, autorice Besime Borić, dok će dan kasnije biti organizovana fotografska radionica za mlade pod nazivom „Uslikaj Jajce“.

Radionicu će voditi poznati fotograf Milomir Kovačević Strašni, a učesnici će kroz fotografiju imati priliku predstaviti vlastiti pogled na grad i njegovu svakodnevicu.

Obilježavanje godišnjice Drugog zasjedanja AVNOJ-a

Subota, 28. novembra, donosi i niz događaja posvećenih očuvanju kulture sjećanja i razgovoru o savremenom značaju antifašizma.

Tog dana bit će predstavljena knjiga „Šutnja nije otpor“, autora Seada Đulića, a predviđeno je i tradicionalno polaganje vijenaca.

U okviru programa bit će održana svečana akademija povodom godišnjice Drugog zasjedanja AVNOJ-a, jednog od ključnih događaja u historiji antifašističkog pokreta na prostoru bivše Jugoslavije.

Posebna pažnja bit će posvećena panel-diskusiji „Budućnost antifašizma na Balkanu: Od historijskog naslijeđa do nove regionalne solidarnosti“, na kojoj će se govoriti o značaju antifašističkih vrijednosti u savremenom društvu.

Drugo izdanje festivala u Jajcu tako će objediniti kulturne sadržaje, muziku, humor i historijsko naslijeđe, a za izložbe, promocije knjiga, radionice i memorijalne programe posjetiocima je osiguran slobodan ulaz.