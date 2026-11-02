Scorpions i Europe, dva velika imena svjetske rock scene, prema najavi koncertne agencije Los Angeles Agency, nastupit će zajedno u zagrebačkoj Areni u subotu, 12. juna 2027. godine. Njemački rock veterani dolaze u okviru turneje „Love, Peace & Rock n Roll“, a kao posebni gosti najavljeni su švedski hard rock sastav Europe, poznat po jednom od najvećih hitova osamdesetih godina, pjesmi „The Final Countdown“.

Organizator je danas na svojoj Facebook stranici objavio najavu koncerta i kreirao događaj u kojem se navodi da program počinje u 19:30 sati. Riječ je o nastupu koji bi mogao privući brojne ljubitelje klasičnog rocka iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine i susjednih zemalja.

Prema najavi Los Angeles Agency, Scorpions će se u Zagreb vratiti prvi put nakon 37 godina, dok će Europe ovom prilikom premijerno nastupiti u Hrvatskoj.

Scorpions u Zagrebu nakon 37 godina

Njemački bend Scorpions posljednji je put, prema podacima organizatora, nastupio u Zagrebu 1990. godine, kada je održao koncert u Domu sportova. Najavljeni povratak u Arenu Zagreb tako bi označio prvi zagrebački nastup grupe nakon gotovo četiri decenije.

Scorpions su osnovani 1965. godine u Hannoveru, a tokom višedecenijske karijere izgradili su status jednog od najpoznatijih njemačkih rock bendova.

Njihov repertoar obilježile su pjesme „Wind of Change“, „Still Loving You“, „Rock You Like a Hurricane“, „Send Me an Angel“ i „No One Like You“. Posebno mjesto zauzima „Wind of Change“, pjesma koja je postala jedan od muzičkih simbola političkih promjena u Evropi krajem osamdesetih i početkom devedesetih godina.

Iako bend iza sebe ima više od šest decenija rada, i dalje nastupa pred velikom publikom širom svijeta. U junu 2027. godine već je potvrđen njihov koncert u Vilniusu, dok je za 26. juni najavljen nastup na festivalu Tons of Rock u Norveškoj.

Europe prvi put pred hrvatskom publikom

Posebnu pažnju privlači dolazak grupe Europe, koja je svjetsku slavu stekla sredinom osamdesetih godina. Njihov najveći hit „The Final Countdown“ objavljen je 1986. godine, a prepoznatljivi uvodni zvuk klavijatura i danas je jedan od najpoznatijih motiva u rock muzici.

Švedski sastav poznat je i po pjesmama „Carrie“, „Rock the Night“ i „Superstitious“, koje su obilježile njegov međunarodni uspjeh.

Europe je tokom 2026. godine obilježavao 40. godišnjicu albuma „The Final Countdown“, a nastup u Zagrebu, ako bude realizovan prema najavi, bit će prilika da hrvatska publika prvi put uživo čuje ovaj bend na domaćoj koncertnoj sceni.

Kada počinje prodaja ulaznica za Scorpions i Europe?

Prema informacijama koje je objavila Los Angeles Agency, prodaja ulaznica odvijat će se u nekoliko faza.

Pretprodaja za fanove izvođača najavljena je za srijedu, 4. novembra, dok bi pretprodaja putem LAA trebala početi u četvrtak, 5. novembra.

Redovna prodaja planirana je za petak, 6. novembra 2026. godine.

Cijene ulaznica i njihova podjela po kategorijama zasad nisu objavljene u dostavljenoj najavi organizatora.

Iako je koncert najavljen na Facebook stranici Los Angeles Agency, u trenutku pripreme ovog teksta još nije bio uvršten u kalendar budućih koncerata na službenoj web stranici agencije, niti u objavljeni raspored turneje Scorpionsa. Zbog toga je preporučljivo sačekati potvrdu ovlaštenog prodajnog kanala prije kupovine ulaznica.

Zagreb naredne godine očekuju i drugi veliki koncerti

Najavljeni nastup Scorpionsa i Europe dio je šire koncertne ponude Zagreba za 2027. godinu.

Prema službenom rasporedu Los Angeles Agency, 31. maja u Areni Zagreb nastupit će irski bend Fontaines D.C., dok je za 12. juli na zagrebačkoj Šalati najavljen koncert Slasha, uz Mylesa Kennedyja i The Conspirators.

U zagrebačkoj Areni 10. aprila planiran je i koncert grupe PipsChips&Videoclips, a 4. februara nastup britanskog sastava Editors u Boćarskom domu.

Za publiku iz Bosne i Hercegovine posebno je zanimljiva mogućnost da Scorpionse i Europe gleda tokom iste večeri, bez putovanja u udaljenije evropske koncertne destinacije.

Dodatne informacije o zagrebačkom koncertu, uključujući cijene ulaznica i ovlaštena prodajna mjesta, očekuju se od organizatora uoči početka najavljene pretprodaje.