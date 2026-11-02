SDA, DF i Stranka za BiH počinju pregovore o formiranju vlasti u FBiH

SDA, DF i Stranka za BiH trebale bi tokom ove sedmice održati prvi zvanični sastanak predstavnika stranaka kako bi razgovarale o mogućnosti zajedničkog formiranja vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Prema informacijama koje je objavio Raport, termin susreta već je usaglašen, a pregovori bi trebali početi nakon zvanične potvrde rezultata Općih izbora 2026. godine.

Dosadašnji kontakti između ovih političkih stranaka uglavnom su se odvijali telefonskim putem i kroz razgovore njihovih predsjednika. Najavljeni sastanak predstavljao bi prvi formalni korak ka utvrđivanju zajedničkih političkih ciljeva i mogućeg koalicionog sporazuma.

Izvor upoznat s razgovorima potvrdio je Raportu da je sastanak dogovoren i da će biti održan narednih dana.

SDA, DF i Stranka za BiH razgovarat će o zajedničkom programu

Odluka o početku zvaničnih razgovora uslijedila je nakon sjednice Glavnog odbora SDA, koja je u petak održana u Zenici.

Očekuje se da će predstavnici tri stranke razmatrati programske smjernice buduće vlasti, političke prioritete, izborni legitimitet i pitanja koja smatraju važnim za Bosnu i Hercegovinu.

Predsjednik SDA Bakir Izetbegović ranije je izjavio da njegova stranka ostaje otvorena za razgovore s drugim političkim subjektima, ali je kao prirodne partnere izdvojio Demokratsku frontu i Stranku za Bosnu i Hercegovinu.

Obrazložio je to činjenicom da su ove stranke imale slične stavove o pojedinim političkim odlukama koje su donosile stranke Trojke.

Izetbegović je izrazio stav da bi formiranje snažnog probosanskog bloka bilo korisno, naglašavajući da SDA još nije donijela konačnu odluku o takvom obliku saradnje.

Govoreći o mogućnosti pregovora sa SDP-om BiH, predsjednik SDA poručio je da ta stranka prethodno treba riješiti pitanja koja se odnose na njene kadrove suočene s problemima sa zakonom.

Za parlamentarnu većinu nedostaju četiri zastupnika

Prema ranijim informacijama Raporta, SDA bi na pregovorima trebali predstavljati Edin Ramić, Mirsad Zaimović, Mirsad Mujić i Halid Genjac.

Raspodjela mandata koju je utvrdila Centralna izborna komisija BiH pokazuje da SDA ima 31 mandat u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH, Stranka za BiH devet, a Demokratska fronta šest.

federalna.ba+1

To znači da bi ove tri političke stranke zajedno raspolagale sa 46 od ukupno 98 zastupničkih mjesta. Za natpolovičnu većinu potrebno je najmanje 50 glasova, pa bi za njeno osiguravanje morale pridobiti podršku još najmanje četiri zastupnika.

Prvi sastanak trebao bi pokazati postoji li dovoljno saglasnosti o zajedničkim programskim ciljevima i kojim bi se drugim političkim subjektima mogla ponuditi saradnja.

Konačna potvrda izbornih rezultata i raspodjela mandata predstavljat će naredni korak u procesu uspostavljanja nove federalne vlasti.