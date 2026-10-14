Moguća saradnja SDP-a i SDA: Šta je Nikšić poručio partnerima?

Moguća saradnja SDP-a i SDA nakon Općih izbora u Bosni i Hercegovini otvorila je pitanje budućnosti dosadašnje koalicije Trojka, koju čine SDP, Narod i pravda i Naša stranka.

Predsjednik SDP-a Nermin Nikšić, tokom nedavnog sastanka s Elmedinom Konakovićem i Sabinom Ćudić najavio je mogućnost zajedničkog formiranja vlasti sa Strankom demokratske akcije.

Nikšić je dosadašnjim koalicionim partnerima prenio da SDP u predstojećim pregovorima neće isključivati saradnju sa SDA, prvenstveno kada je riječ o formiranju vlasti na federalnom i državnom nivou.

Takav pristup povezuje se s rezultatima oktobarskih izbora, na kojima je SDP ostvario rast podrške na većini nivoa vlasti, dok su Narod i pravda i Naša stranka zabilježili slabije rezultate.

Saradnja SDP-a i SDA ponovo politička opcija

Dvije stranke već imaju iskustvo zajedničkog učešća u vlasti. Nakon Općih izbora 2010. godine SDP i SDA formirali su koaliciju na nivou Federacije BiH, kao i u Kantonu Sarajevo, gdje je saradnja prekinuta tokom mandata.

Prema rezultatima ovogodišnjih izbora koje prenosi Klix.ba, SDA, SDP i HDZ zajedno imaju 62 zastupnička mandata u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije BiH. SDA je osvojila 32 mandata, SDP 16, a HDZ 14.

Takav raspored mandata omogućio bi ovim strankama da osiguraju većinu u Predstavničkom domu, ali bi za konačno formiranje federalne vlasti bilo potrebno ispuniti i ostale ustavne i zakonske procedure.

Moguća saradnja SDP-a i SDA zasad je predmet političkih razgovora i medijskih navoda, a ne zvanično potvrđen koalicioni sporazum.

Šta će biti s Trojkom?

SDP, Narod i pravda i Naša stranka sarađuju od 2018. godine, a nakon izbora 2022. činili su važan dio vlasti na federalnom i državnom nivou.

Nikšić je neposredno nakon izbora 4. oktobra izjavio da Trojka zaslužuje ostati na okupu ukoliko to izborni rezultati budu omogućavali.

Međutim, posljednje informacije o njegovim razgovorima s Konakovićem i Ćudić ukazuju na mogućnost drugačijeg rasporeda političkih partnerstava.

Lideri Naroda i pravde i Naše stranke ranije su najavili opoziciono djelovanje u novom mandatu. Zvaničan dogovor SDP-a i SDA o formiranju vlasti nije objavljen.