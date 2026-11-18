Kolegij Stranke demokratske akcije (SDA) danas poslijepodne održat će sjednicu na kojoj bi trebala biti donesena odluka o kandidatu ove stranke za novog premijera Federacije Bosne i Hercegovine.

U užem izboru nalaze se dvojica političara iz Zeničko-dobojskog kantona, Nezir Pivić i Suad Huskić.

Prema informacijama koje su se pojavile u javnosti, veće izglede za kandidaturu trenutno ima Nezir Pivić, aktuelni premijer Zeničko-dobojskog kantona. Ipak, konačna odluka očekuje se nakon današnjeg sastanka stranačkog rukovodstva.

Pivić je na čelu Vlade ZDK od 2023. godine, a njegovo eventualno imenovanje na federalni nivo otvorilo bi pitanje izbora novog kantonalnog premijera.

Drugi kandidat, Suad Huskić, dugogodišnji je funkcioner SDA i bivši načelnik Općine Tešanj. Prema nezvaničnim informacijama, jedna od mogućnosti jeste da upravo Huskić preuzme rukovođenje Vladom Zeničko-dobojskog kantona ukoliko Pivić bude izabran za kandidata za federalnog premijera.

Današnja sjednica Kolegija SDA trebala bi razjasniti kome će stranka dati prednost u procesu formiranja nove federalne vlasti.

Izbor stranačkog kandidata, međutim, ne znači i njegovo automatsko imenovanje na čelo Vlade Federacije BiH, jer je za to potrebno provesti propisanu proceduru formiranja izvršne vlasti.