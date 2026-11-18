MUP TK objavio je danas listu 946 kandidata koji su ostvarili pravo pristupa testiranju za prijem u početni čin policajca, nakon provedenog žalbenog postupka. Poznati su i termini pisanog testiranja, koje će biti održano u nedjelju, 22. novembra, u Tuzli.

Riječ je o javnom konkursu koji je raspisan 23. septembra ove godine, a kojim je predviđen prijem 300 policijskih službenika u Upravu policije Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona.

Komisija za izbor objavila je listu kandidata prema dodijeljenim identifikacionim brojevima, odnosno šiframa, na osnovu kojih kandidati mogu provjeriti jesu li ostvarili pravo na nastavak konkursne procedure.

MUP TK: Testiranje u nedjelju u dva termina

Pisani test znanja i pisani rad bit će održani u Kampusu Univerziteta u Tuzli, u prostoru bivše kasarne Husein kapetan Gradaščević, u ulici Armije BiH bb.

Kandidati s identifikacionim brojevima od 0001 do 00497, koji se nalaze na objavljenoj listi, testiranju će pristupiti u 8:30 sati, dok je za kandidate sa šiframa od 00498 do 01012 predviđen termin u 11:00 sati.

Svi kandidati obavezni su ponijeti ličnu kartu, potvrdu o prijemu prijave s dodijeljenim identifikacionim brojem i hemijsku olovku koja piše plavom bojom.

Iz MUP TK upozoravaju da će kandidati koji ne pristupe testiranju biti isključeni iz daljnjeg postupka odabira.

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