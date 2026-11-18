Učesnici jubilarnog, desetog supermaratona Tuzla Vukovar uspješno su stigli na odredište nakon što su jučer pretrčali približno 145 kilometara, od tuzlanske Kapije do Vukovara.

Ovaj sportsko-memorijalni poduhvat organizovan je u znak sjećanja na nevine žrtve ratnih stradanja, uz poruku mira i zajedništva.

Maratonci su iz Tuzle krenuli jučer u sedam sati ujutro, a u Vukovar su stigli oko 18:15 sati, ranije nego što je prvobitno planirano. Njihov dolazak upriličen je uoči današnjeg obilježavanja 35. godišnjice pada Vukovara.

Trasa supermaratona vodila je preko Šićkog Broda, Previla, Srebrenika, Lončara, Pelagićeva i Orašja, nakon čega su trkači nastavili kroz Hrvatsku, preko Vinkovaca i Nuštra, do Vukovara.

Supermaraton Tuzla Vukovar povezuje dva grada kroz sjećanje na žrtve

Jubilarno izdanje supermaratona okupilo je trkače koji već godinama učestvuju u memorijalnim aktivnostima posvećenim žrtvama ratova. Polazak s tuzlanske Kapije i dolazak pred vukovarsku bolnicu imaju posebnu simboliku jer su oba mjesta povezana s teškim stradanjem civila.

Među učesnicima je bio i Dževad Malkić, koji je uoči polaska istakao da fizički napor nije najveći izazov za maratonce, već emocije koje prate dolazak u Vukovar.

„Nama fizički to uopće nije naporno, koliko će nas psihički pogoditi ulazak pred bolnicu. Kilometri nisu problem“, kazao je Malkić prije početka supermaratona.

Dolaskom u Vukovar trkači su se pridružili obilježavanju godišnjice stradanja grada, a njihov poduhvat posvećen je i žrtvama Tuzle, Srebrenice, Prijedora i drugih mjesta koja su tokom rata pretrpjela velika stradanja.

Supermaraton Tuzla Vukovar održan je deseti put, s ciljem očuvanja sjećanja na žrtve i prenošenja poruke da se ratni zločini i stradanja civila nikada ne smiju ponoviti.